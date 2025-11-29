Cada vez está más cerca el estreno de War of the Kingdoms, una superproducción que llegará a Universal+ inspirada en El Cantar de los Nibelungos, la legendaria historia que dio origen a The Lord of the Rings y Game of Thrones.

La serie promete sumergir al público en un mundo de reinos y guerra, magia ancestral y pasiones prohibidas que definirán el destino de una civilización al borde del colapso.

La serie es protagonizada por Jannis Niewöhner, quien práctica distintos deportes como practica varios deportes, como la equitación y la esgrima, que aprendió para su papel en “Azul Zafiro”, cuya destreza física será una parte crucial de la historia.

La exigencia física y visual de War of the Kingdoms

El aclamado creador de Hollywood, Jan Ehlert entregó detalles de la nueva producción en donde destacó que es un proyecto muy importante para su carrera, ya que tiene un valor simbólico para él. “Increíble, porque casi nunca se tiene la oportunidad. Crecí con un casete de la saga de los Nibelungos a principios de los 80 y seguí escuchándola porque me atraían las historias, sobre amor, lealtad y engaño, tan intrigantes e interesantes”.

Agregando que “también la idea de que pudiera haber un tesoro enterrado en el río Rin y cosas así, porque nací cerca del Río Rin y me ha acompañado desde mi infancia, hace 40 años”.

Añadiendo que “ahora, poder participar en la puesta en pantalla de esto y con todos los personajes tan distinguidos cobrando vida, a partir de lo que todos teníamos en nuestras cabezas, fue una experiencia fantástica”.

La serie tendrá importantes batallas y un gran espectáculo visual. Sobre cómo fue llevarlo a la pantalla, el director señaló: “dado que tiene aspectos de misterio y escenas de batalla, está ambientada en una época medieval temprana, obviamente todo lo que tuvo que crearse, el proceso de creación del mundo, por así decirlo”.

“Desde la construcción de los escenarios, especialmente el maquillaje y la peluquería, pero sobre todo el diseño de vestuario, fue una tarea muy singular, por así decirlo”.

En la misma línea añade que los seguidores de la ficción tendrán un viaje emocional a lo largo de los capítulos. “Si observas el conjunto de personajes a lo largo de la serie, es un poco la corazonada hacia la cabeza, por así decirlo”

“Tengan paciencia, si empiezan el programa, saben, es solo el principio. La trama se va ampliando a lo largo de la serie. Habrá viajes a Islandia y, ya saben, a lugares místicos. Hay mucho más por venir, así que quédense con nosotros después de los episodios piloto”.