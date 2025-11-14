El director atlético de Laney College, John Beam, quien fue parte de la quinta temporada de la serie de Netflix “Last Chance U” recibió un disparo el pasado jueves en el campus de la universidad, según revelaron las autoridades de Oakland.

El DT se encontraba en estado crítico la noche de este jueves y la policía está investigando el tiroteo ocurrido en el gimnasio de la universidad donde trabajaba.

“Actualmente, solicitamos la ayuda del público para localizar a un sospechoso, o mejor dicho, a un posible sospechoso en este caso”, declaró a la prensa el jefe interino del Departamento de Policía de Oakland, James Beere.

La policía respondió a reportes de disparos dentro o cerca del campus poco antes del mediodía, indicó Beere. Los investigadores estaban revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia para determinar que fue lo que sucedió.

Beam fue parte de la quinta temporada de Last Chance U

El director atlético fue parte de la serie documental de Netflix que trata sobre deportistas de fútbol americano universitario que luchan por ingresar a la NFL. La temporada que se centró en Beam y Laney College se emitió en 2020.

“Estamos consternados y profundamente dolidos por la violencia que ha afectado a nuestro campus y a uno de los miembros más respetados y queridos de nuestra comunidad de Laney, Peralta y Oakland“, declaró el Distrito de Colegios Comunitarios de Peralta.

“John Beam es un reconocido entrenador, profesor, mentor y líder cuyo impacto va mucho más allá del ámbito deportivo. Nuestros pensamientos están con él y su familia”, añadió.

