La Champions League es el evento de clubes más importante del mundo y es el sueño de todos los canales poder transmitir sus partidos, lo que ESPN hace desde el siglo pasado en América del Sur.

Sin embargo, eso puede cambiar. Según señala el diario británico The Times, la plataforma Netflix podría entrar en escena para quedarse con los derechos del torneo al realizar una gran oferta.

Irían paso a paso: estarían considerando hacer una propuesta para emitir un partido por ronda de Champions League en su servicio para la próxima temporada, lo que puede atraer a millones de fanáticos de Real Madrid, Liverpool o Bayern Munich, por nombrar algunos clubes importantes en el mundo.

En la nota dejan claro que la intención no es transmitir por ahora todos los partidos, pues la idea es no saturarse con el compromiso operacional que esto va a implicar.

La UEFA cobraría más dinero

La estrategia de Netflix sí es entrar con fuerza en esta competición que capta una gran audiencia, considerando que ya han transmitido otros eventos deportivos importantes como la NFL y peleas de boxeo de manera exclusiva.

En la UEFA ya se soban las manos, pues saben que la apuesta de Netflix es ambiciosa. Esto les permitiría subir el valor de los derechos y llegar a 5 mil millones de euros anuales, un 10 % por encima de lo que cobran actualmente.

De concretarse, marcaría un antes y un después en cómo se consume el fútbol europeo. Esto porque plataformas de streaming competirán fuertemente con los canales tradicionales.

De hecho, es algo que ya se está viendo en el Viejo Continente a través de Amazon, que ya transmite un partido por jornada en Reino Unido, Alemania e Italia. Además, Apple TV tiene los derechos de la Major League Soccer (MLS).

