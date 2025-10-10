Como si faltaban problemas por enfrentar en Colo Colo durante la temporada 2025, un nuevo conflicto está en ciernes puesto que Arturo Vidal sembró la duda sobre la renovación de su contrato para la temporada 2026, pese a que estadísticamente ya está en condiciones de hacerlo.

Fue en la Supercopa ante Universidad de Chiledonde el “King” cumplió con la cláusula por desempeño que había en su vínculo para extender el acuerdo por todo el próximo año. Sin embargo, sus últimas declaraciones en Puerto Montt encienden la incertidumbre.

Pese a que durante la semana se mencionó que estaba incómodo con su actual puesto en el esquema del técnico Fernando Ortiz, según dio a conocer el diario La Tercera, desde el entorno de Vidal revelan las verdaderas razones por las que duda de seguir en Colo Colo durante 2026.

¿Por qué Vidal duda de seguir en Colo Colo?

La primera gran razón, argumentan del lado del volante, es la odiosidad que existe hacia sus opiniones sobre diversos temas del fútbol nacional, situación que aumentó en los últimos días con sus dichos contra Nicolás Córdova y Manuel Pellegrini.

En segundo lugar, están las críticas de los hinchas de Colo Colo hacia el desempeño de Vidal, especialmente en 2025, lo que provocó su reacción en Puerto Montt, donde expresó que “estoy feliz de renovar, pero me hubiese gustado de otra forma. No he tomado una decisión”.

Y en última instancia, de acuerdo al matutino, “en su entorno afirman que el astro expresó estas palabras por su molestia debido al ninguneo de algunos hinchas y la odiosidad de las redes sociales“, aunque desde el club están convencidos de que seguirá el próximo año.

Los números del “King” durante 2025

Entre torneos locales y Copa Libertadores, Arturo Vidal disputó hasta el momento un total de 1.582 minutos en cancha durante 23 juegos, en los que registró tres goles y una asistencia, donde recibió ocho tarjetas amarillas y dos expulsiones.