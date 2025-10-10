Se profundiza una crisis interna en Colo Colo. Este viernes se rechazaron por tercera vez los estados financieros de Blanco y Negro correspondientes a 2024. Fue con un 50,05% de los votos de los accionistas de la concesionaria.

Así las cosas, la empresa encargada de los destinos del Cacique se mantiene sin su estado financiaron al día, acrecentando la distancia entre el bloque del presidente Aníbal Mosa y la oposición del grupo Vial-Ruiz Tagle.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño salió en férrea defensa de Aníbal Mosa, explicando que lo que le ocurre al puertomontino puede ser un error contable dentro de una guerra mediática de poderes en ByN, pero no un robo de dineros.

Caamaño sobre Mosa y Blanco y Negro: desfase contable, no robo de plata

“El famoso contrato con DG Medios. La CMF dijo que no hay ninguna anomalía respecto al anexo que se presentó en marzo, pero insiste la oposición en que hay gato encerrado en la cantidad de dinero, con o sin los eventos, o si tiene que considerarse activo cuando ya se hayan realizado estos eventos. Eso está pasando en Colo Colo“, dijo Caamaño.

Caamaño sale en defensa de Aníbal Mosa y explica entuerto en Blanco y Negro.

El rostro de la 92.1 FM agrega que “acá es mala administración o mala ejecución respecto a contabilidad. Pero aquí el que siempre da la cara es Aníbal Mosa“.

Añade: “pero por ejemplo, el gerente general, Alejandro Paul, está más vinculado al bloque opositor. Y él es el responsable de presentar el balance al directorio. Ahí hay una situación que no solamente Mosa debería explicar, porque finalmente siempre hay un gato encerrado en Blanco y Negro“.

“¿Mosa sacar plata? No. No nos podrá gustar su estilo y otras muchas cosa, pero yo no creo que Mosa lo esté haciendo. Para explicarle a la gente: acá no es que haya desaparecido plata en Colo Colo, acá es un tema de cómo se contabiliza el dinero de un contrato, un desfase contable. No es que se estén quedando con la plata“, sentenció Caamaño.