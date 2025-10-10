Nuevo terremoto dentro de Colo Colo. Este viernes 10 se desarrolló una nueva Junta de Accionistas en el Estadio Monumental, donde el único punto a tratar sería la votación de los Estados Financieros 2024 de Blanco y Negro. Por tercera vez, estos fueron rechazados.

El 50,05% de los accionistas rechazaron los estados financieros. O sea, la mayoría absoluta. Los documentos volverán a ser evaluados por la Comisión para el Mercado Financiero (CFM) para determinar si los argumentos para el rechazo son correctos y qué hacer después.

Esto significa un gran golpe para Aníbal Mosa. Es por eso que, después de la votación, el presidente de Blanco y Negro disparó contra el bloque opositor por utilizar estos documentos como un arma para inhabilitarlo del cargo.

“Es difícil así, pero ellos han elegido ese camino. Es el camino equivocado, la mayoría de los colocolinos se han hecho una opinión sobre esta situación, no tiene que ver con que si alguien se llevó plata para la casa o no se llevó plata para la casa, o lo imputó mal o lo imputó bien“, declaró.

En la nueva Junta de Accionistas de Blanco y Negro, se rechazaron los estados financieros | Photosport

Aníbal Mosa: “Hay una guerra declarada contra mi persona”

“Hay una guerra declarada contra mi persona, de un grupo de accionistas que está acarreando a la institución en una situación que no tiene ningún sustento. O sea, si hubiese algo irregular, la CMF inmediatamente habría tomado cartas en el asunto”, complementó Aníbal Mosa.

“Hoy día somos una institución que cada tres meses entrega sus estados financieros, que declara todas sus compras, sus ventas y sus inversiones, entonces les puedo asegurar que no hay nada extraño y esperamos la resolución para saber como vamos a proseguir con esto”, comentó.

“Los accionistas mayoritarios están detrás de estas personas en el directorio. Me hubiese gustado que ellos estuvieran sentados en la mesa, pero bueno, ellos por diferentes motivos mandan a sus delfines a que den este tipo de peleas sucias que no solamente le hace daño a una institución, sino a diez millones de personas que no ven con buenos ojos esta situación, porque la gente se ha ido dando cuenta que esta es una guerra más política que de fondo“, concluyó.