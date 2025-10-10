Colo Colo no encuentra paz en este 2025, el año del centenario. Tanto a nivel deportivo como a nivel institucional el Cacique ha sido vejado en un momento donde todos debían remar para el mismo lado, sumándose ahora un nuevo amargo capítulo de esta tortuosa temporada.

Resulta que durante la mañana de este viernes 10 de octubre se realizó un nueva junta de accionistas de Blanco y Negro. ¿El motivo? Pues aprobar de una buena vez los Estados Financieros de la concesionaria, esos que ya fueron rechazados dos veces en estos últimos meses.

Pues bien, Aníbal Mosa en su calidad de presidente de la concesionaria volvió a recibir un durísimo golpe en su gestión al ver como el 50,05% de los accionistas rechazaron los Estados Financieros de Blanco y Negro correspondientes al 2024.

¿Qué viene ahora para Colo Colo?

Tras esta votación ahora todos los documentos y argumentos irán otra a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Ahí el organismo revisarán que los argumentos para el rechazo estén bien fundados.

Aníbal Mosa volvió a recibir un golpe en su mandato de presidente de Blanco y Negro en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Si se da el caso de que la CMF mencione que los argumentos para rechazar los estados son correctos se iniciará el plazo legal para una nueva nueva junta. Ahí, si son rechazados por una cuarta vez, habrá una inhabilitación del directorio.

Por el contrario, si la CMF estima que los argumentos presentados para haber rechazado por tercera vez estos estos no son válidos, se tendrá que citar a una nueva Junta de Accionistas para aprobarlos.