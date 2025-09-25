La reunión ordinaria de directorio en Blanco y Negro correspondiente al mes de septiembre acabó con un nuevo terremoto en Colo Colo, luego que el Bloque Vial en pleno exigiera la renuncia a la presidencia del club de Aníbal Mosa.

Una solicitud que no sólo recayó en el empresario de origen sirio, pues la oposición a su mandato pidió la salida de su vicepresidente Eduardo Loyola y el gerente de operaciones del club, Gustavo Poblete, es decir, que la dirigencia quede acéfala.

Quien pidió la salida del puertomontino fue uno de sus directores más polémicos, Ángel Maulén, quien además de formar parte de la mesa del Cacique fue rector de la exUniversidad Pedro de Valdivia, y acusado de soborno reiterado.

Sacan el sable en Colo Colo: “Que se vayan todos los directores, salvo…”

En la jornada, el ya mencionado Eduardo Loyola dejó la grande en Colo Colo. El vicepresidente de la concesionaria se defendió del pedido de Maulén, como también negar las acusaciones del bloque opositor.

“Imputarnos responsabilidades personales y políticas en la muerte de esos dos jóvenes hinchas colocolinos es una cuestión intolerable”, dijo en conversación con RedGol, como también en otros medios.

Respuesta inmediata por parte del exrector de la hoy Universidad del Alba, en charla con ADN Deportes. “Lo que yo dije es que hice uso de mi opción de opinar. Manifesté mi preocupación por el estado que está viviendo Colo Colo“, comentó a la citada radio.

Luego, sacó el misil para disparar. “Estamos destruidos, prácticamente en el suelo, en todos los ámbitos: deportivo, económico, la seguridad, y acá no pasa nada, nadie es responsable”, agregó.

“Esto no es responsabilidad de todos, sino de quienes tienen el poder. No son competentes, no tienen las competencias para gobernar un club tan grande como Colo Colo”, puntualizó antes de sacar un portaaviones.

“Un director propuso que nos fuéramos todos y me sumo a eso: vámonos todos, que llegue gente nueva. Que se vayan todos los directores, salvo los del Club Social, y que los accionistas nombren a otros”, comentó Maulén.

“En todos los sectores hay responsabilidades. Es por eso que solicité que lo más dramático que tenemos es la seguridad y tenemos que tomar medidas internas, por lo que pedí que el Gerente de Seguridad salga: llegó hace seis meses y en ese período hemos sufrido todas estas muertes”, cerró el director.