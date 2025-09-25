Colo Colo, al igual que otros clubes del fútbol chileno, no pierde el tiempo y quiere aprovechar el parón de la Liga de Primera con varios partidos amistosos.

Uno de ellos fue pactado ante Ñublense de Chillán, el próximo 1 de octubre en el estadio Nelson Oyarzún de la Región de Ñuble. Esto, en reemplazo de otro partido que tenían en agenda ante Deportes Temuco.

Sin embargo, desde ya comienzan a avisar que por más increíble que pueda parecer, el duelo entre ambos elencos se puede caer en las próximas horas.

La razón por la que amistoso de Colo Colo y Ñublense se puede caer

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, señaló este miércoles que el Cacique tiene pactados tres amistosos para aprovechar el parón del torneo chileno por el Mundial Sub 20.

El primero, el ya mencionado cruce ante Ñublense; otro ante Deportes Puerto Montt en la Región de Los Lagos, y uno más ante Palestino a puertas cerradas.

Pero es el duelo ante los Diablos Rojos de Chillán el que está en duda por una insólita, pero increíble razón que da a conocer en las últimas horas ADN Radio.

En información de la mencionada emisora, la duda en torneo a la realización de este duelo o no crece con el paso de las horas. ¿La razón? El contingente policial disponible en la zona.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport

ADN detalla que Carabineros expresó sus reparos de las autoridades del Ñuble apuntando que no tendrían fuerzas policiales, ya que se trasladaron a Talca por la realización del Mundial Sub 20.

Si bien, el alcalde de Chillán autorizó que el Nelson Oyarzún reciba el partido, todo quedará en manos de la Delegación Presidencial, quien con informe en mano deberá subir o bajar el pulgar al amistoso de los albos.

El próximo partido del Cacique

Colo Colo se mentaliza para el próximo duelo de la Liga de Primera, ante Deportes Iquique, este viernes a las 19:00 hrs en el Estadio Monumental.