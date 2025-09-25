Colo Colo cuenta las horas para enfrentar el partido pendiente que tiene en la Liga de Primera ante Deportes Iquique. La llave está programada para este viernes a las 19:00 hrs en el Estadio Monumental.

Es así que Fernando Ortiz comienza la primera de varias “finales” en el Cacique, con tal de meter al equipo en zona de copas internacionales, la gran meta del equipo para lo que resta de temporada.

Y ante varias incertidumbres entre suspensiones, lesiones, como también llamados para el Mundial Sub 20, el técnico rearma los naipes de cara al duelo con los Dragones Celestes.

Adelantan los citados de Colo Colo ante Iquique: ¿Con el “9” sorpresa?

Es así que una de las dudas que tendrá el técnico argentino es quien sucederá en la cancha a Javier Correa. Uno de los nombres apuntados en las últimas horas es la de un jugador surgido de la cantera alba.

Se trata de Jerall Astudillo, el que es para muchos el “9” sorpresa de Colo Colo y que tuvo su primera citación en la Supercopa ante Universidad de Chile, que incluso pelearía el puesto con el cuestionado Salomón Rodríguez.

Fernando Ortiz tiene listos los juveniles que citará ante Deportes Iquique por la Liga de Primera. Foto: Colo Colo.

Sin embargo, el portal DaleAlbo adelanta que el mencionado jugador no será parte de los citados del Cacique para el duelo pendiente del torneo ante Iquique, como tampoco Cristián Riquelme, que ha sumado pocos minutos este año.

Aunque, las sorpresas no paran. El mencionado sitio puntualiza que otros dos juveniles se abren paso en la citación de 18 jugadores para este viernes: Leandro Hernández y Manley Clerveaux.

Así, en información que detalla el citado medio partidario, esta sería la citación del Cacique a falta que sea oficial por las redes sociales del club:

Fernando De Paul

Eduardo Villanueva

Mauricio Isla

Jonathan Villagra

Emiliano Amor

Erick Wiemberg

Arturo Vidal

Vicente Pizarro

Claudio Aquino

Víctor Felipe Méndez

Tomás Alarcón

Lucas Cepeda

Leandro Hernández

Marcos Bolados

Salomón Rodríguez

Bruno Gutiérrez

Daniel Gutiérrez

Manley Clerveaux

La probable formación del Cacique ante Iquique

Colo Colo ya tiene prácticamente definida su formación contra Deportes Iquique. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; y Claudio Aquino en el mediocampo; Marcos Bolados y Lucas Cepeda en la delantera.

Así, tanto Hernández como Clerveaux podrán completar los 90′ máximos que detalla el reglamento y reducir aún más el promedio de Sub 21, dado que en este partido se sumarán 63′ por la participación de sus jugadores en el Mundial Sub 20.

