Aníbal Mosa entregó una importante información de cara a la remodelación del Estadio Monumental de Colo Colo. Lo que vuelve a ilusionar a los hinchas en un año del centenario, que no ha sido de los mejores.

El Presidente de ByN habló sobre los trabajos tras la derrota por 2-1 ante Deportes Puerto Montt, y confesó que el tema se ha entrampado más de lo imaginado. “Queremos que el tema avance, estamos lento pero seguro”, lanzó de entrada en conversación con ESPN.

“Ya vamos armando piezas, encargamos un plan de negocios y un pre proyecto, ahora tenemos que dar con la compañía que nos ayude a buscar recursos”, agregó sobre el financiamiento de las obras.

Ahora ante las consultas, Mosa recalcó que todas las asesorías serán “de nivel mundial”. “Esperamos avanzar en ese sueño que es de todos los hinchas de Colo Colo”, confesó aún ilusionado en poder concretar dicha obra.

En Colo Colo todavía sueñan con la remodelación del Estadio Monumental

¿Cuánto va a invertir Colo Colo en el nuevo Estadio Monumental?

Tras la presentación de la maqueta del nuevo Estadio Monumental, se indicó el monto de la remodelación. El arquitecto y encargado del proyecto, Carlos de la Barrera, indicó a La Tercera que el monto que podría ser de 100 millones de dólares.

Ahora en ByN se especula que dicha cifra sería mayor, llegando incluso a los 150 millones de la moneda estadounidense. Por lo mismo, se busca mecanismos para financiar la obra y evitar un descalabro económico en la concesionaria.