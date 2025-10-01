Lo que para muchos era una final anticipada entre dos firmes candidatos terminó en manos del dueño de la corona. La tarde de este miércoles el Barcelona no pudo hacerse respetar como local y cayó por1a 2 ante el campeón PSG en la UEFA Champions League.

El duelo, válido por la segunda fecha de la fase regular, fue de alta intensidad y plagado de figuras. No obstante, hubo que esperar hasta el final del encuentro para tener a un ganador.

Lamine Yamal, que amenazaba con responder a haber perdido el Balón de Oro, tuvo chispazos en el primer tiempo pero desapareció en el segundo. De hecho, tuvo un tiro libre perfecto pero que mandó a cualquier parte y sentenció a los Culés.

PSG sigue firme en la defensa de la Champions League y el Barcelona lo sufre

La defensa del título de la UEFA Champions League sigue siendo perfecta para el PSG. Este miércoles los Parisinos viajaron a España para amargar a domicilio al Barcelona, superándolo por 1 a 2 para instalarse en la cima de la tabla de posiciones.

PSG fue un dolor de cabeza para el Barcelona en su duelo por Champions League. Foto: Photosport.

La apertura de la cuenta, eso sí, estuvo a cargo de los dueños de casa. Ferran Torres en los 19′ minutos de juego se encargó de poner en ventaja a los Blaugranas y así ilusionar a todos con bajar al monarca.

Sin embargo, el PSG se encargaría de responder lo más rápido posible y encontró el empate en los 38′. Senny Mayulu fue el hombre que le dio el 1 a 1 a los monarcas de Europa, lo que abrió el encuentro.

En el segundo tiempo fue el Paris Saint-Germain el que se generó las llegadas más claras de peligro. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta los 90′ para celebrar el triunfo tras la conquista de Goncalo Ramos.

En la próxima jornada del torneo, los españoles recibirán al Olympiacos, mientras que los Parisinos visitar al Bayer Leverkusen el próximo 21 de octubre. Rivales complejos para dos candidatos al título que no pueden ceder nada de terreno si no quieren complicarse.

PSG le deja en claro al Barcelona y todo el mundo que quieren ir por el doblete en la UEFA Champions League. Los Parisinos le dan un duro golpe a los Culés, que se vieron agotados y con un cierre de partido extraño para lo que acostumbran.

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona y PSG?

Barcelona y PSG dejan de lado la UEFA Champions League para enfocarse en los torneos locales. Los Culés visitan al Sevilla este domingo 5 de octubre desde las 11:15 horas, mientras los Parisinos harán lo propio ante el Lille el mismo día pero a partir de las 15:45 horas.

Así quedan Barcelona y PSG en la tabla de posiciones de la Champions League