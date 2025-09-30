Es tendencia:
¿Va por TV abierta? Horario y dónde ver en vivo Barcelona vs PSG por la Champions League

El equipo culé se quiere cobrar revancha por la humillación del año pasado, mientras el actual campeón mete miedo en el torneo.

Por Nelson Martinez

Barcelona busca su revancha ante el PSG.
Se juega ya la segunda jornada de la renovada Champions League y las miradas del mundo entero estarán puestas en el partido de la fecha 2. Ahí, Barcelona recibe al PSG, en un duelo de candidatos.

Los españoles quieren cobrarse revancha de la goleada del año pasado ante los actuales campeones del torneo. Ahí, el Paris Saint-Germain le ganó 4-1 por los cuartos de final de vuelta, en un verdadero baile.

Pero el panorama parece distinto ahora, ya que los hombres de Hansi Flick vienen arrollando a medio mundo en La Liga de España, mientras el PSG llega ahora sin Kylian Mbappé.

¿Dónde ver en vivo Barcelona vs PSG por Champions League?

El partido de Barcelona vs PSG en la Champions será transmitido por ESPN Premium para la TV, por lo que se debe contratar dicho servicio en el respectivo cableoperados.

Por otra parte, en streaming los hinchas del fútbol podrán seguir el duelo mediante Disney+.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona contra el PSG?

Barcelona recibe al PSG este miércoles 1 de octubre, en duelo a jugarse a las 16:00 horas de Chile.

Los culés vienen de un impecable triunfo por 2-1 en St. James Park frente a Newcastle en la primera fecha. Por su parte, en la Champions los hombres de Luis Enrique se estrenaron con una goleada ante Atalanta, por 4-0.

