El mundo del fútbol vive una jornada increíble este miércoles 10 de diciembre en Chile y el mundo. La acción tiene como principal atractivo en nuestro país la gran final de la Copa Chile 2025 entre Huachipato y Deportes Limache.
Horas antes, habrá acción internacional del más alto nivel con la sexta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Veremos en cancha a gigantes como la Juventus, Arsenal y PSG, y la jornada culminará con el increíble partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City en el Santiago Bernabéu.
Pero eso no es todo. La agenda también incluye nuevas fechas de la Champions Femenina con el Lyon de Christiane Endler, las semifinales de la Copa do Brasil y el duelo entre Conmebol y Concacaf de Flamengo y Cruz Azul por la 2° ronda de la Copa Intercontinental. Conoce los horarios y la transmisión de estos y muchos más encuentros a continuación en RedGol.
Partidos de hoy miércoles 10 de diciembre y dónde ver por TV y online:
Final de Copa Chile
- 20:00 horas – Huachipato vs. Deportes Limache. Transmiten HBO Max, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
Champions League – Fase Liga
- 14:45 horas – Villarreal vs. København. Transmiten Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 14:45 horas – Qarabag FK vs. Ajax. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Juventus vs. Pafos FC. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 6.
- 17:00 horas – Bayer Leverkusen vs. Newcastle. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Real Madrid vs. Manchester City. Transmiten Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 17:00 horas – Athletic Club vs. PSG. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 4.
- 17:00 horas – Benfica vs. Napoli. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 7.
- 17:00 horas – Club Brugge vs. Arsenal. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 2.
AFC Champions League Elite
- 07:00 horas – Sanfrecce Hiroshima vs. Shanghai Shenhua. Transmite Disney+ Premium.
Champions League Femenina – Fase Liga
- 14:45 horas – FC Barcelona Femenino vs. Benfica Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Vålerenga Kvinner vs. Paris FC Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Atlético de Madrid Femenino vs. FC Bayern Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Chelsea Femenino vs. AS Roma Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Manchester United Femenino vs. Olympique de Lyon Femenino. Transmite Disney+ Premium.
Championship
- 17:00 horas – Hull City vs. Wrexham. Transmite Disney+ Premium.
Copa do Brasil semifinales
- 21:30 horas – Cruzeiro vs. Corinthians. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, Globo Internacional, DSports.
Copa Intercontinental FIFA – 2ª Ronda
- 14:00 horas – Cruz Azul vs. Flamengo. Transmiten FIFA+, DGO, Amazon Prime Video, DSports.
Liga Pro Ecuador
- 19:00 horas – Independiente del Valle vs. LDU Quito. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Messi Cup – Fase de grupos
- 12:00 horas – Newell’s Old Boys Academy vs. Chelsea Academy. Transmiten ESPN 2, Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Inter de Milan Academy vs. FC Barcelona Academy. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Inter Miami CF Academy vs. Atlético de Madrid Academy. Transmite Disney+ Premium.
- 16:00 horas – River Plate Academy vs. Manchester City Academy. Transmite Disney+ Premium.
National League
- 16:45 horas – Carlisle Utd. vs. Woking. Transmite DAZN.
Primera B Argentina
- 20:00 horas – Argentino Merlo vs. Dep. Armenio. Transmite TyC Sports Internacional.
- 20:30 horas – Real Pilar vs. Acassuso. Transmiten DSPORTS+ Plus, DGO, Amazon Prime Video.