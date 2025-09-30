Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Español

Tras acusar “robo” en Balón de Oro: Papá de Lamine Yamal lanza polémica declaración

Mounir Nasraoui respondió a sus haters que le acusan de aprovecharse de la fama de su hijo para no trabajar y vivir "de barza".

Por Alfonso Zúñiga

Lamine Yamal suma una nueva polémica por culpa de su papá.
© Getty ImagesLamine Yamal suma una nueva polémica por culpa de su papá.

Una vez más, el joven delantero español Lamine Yamal está en el centro de la polémica, pero curiosamente no es por alguna acción que realice en Barcelona o fuera de las canchas, sino por la culpa de las actitudes de su progenitor.

Hablamos de Mounir Nasraoui, quien hace una semana afirmó que a su hijo le “robaron” el Balón de Oro 2025, que finalmente quedó en manos del francés Ousmané Dembélé. “Es el mayor daño moral infligido a un ser humano“, acusó.

Pues bien, ahora el papá de Yamal utilizó su cuenta de Instagram, que actualmente tiene 1.3 millones de seguidores, para lanzar una polémica declaración dirigida a sus haters, quienes lo acusan de aprovecharse del éxito de su primogénito.

Grave acusación del padre de Lamine Yamal por el Balón de Oro: “El mayor daño moral…”

ver también

Grave acusación del padre de Lamine Yamal por el Balón de Oro: “El mayor daño moral…”

Papá de Lamine Yamal vuelve a estar en la polémica

En un video que ya registra más de 18 mil reacciones, Nasraoui apareció cocinando unos nuggets de pollo, momento en el que se puso a hablar. “Hay muchos por ahí que dicen tonterías, como por qué no vas a trabajar, que vives de tu hijo“, partió su exposición.

A continuación, el padre de Yamal expresó que “les voy a decir una cosa señores: ¡Gracias hijo! Te lo estaré siempre agradecido. ¡Viviré de ti!“, tras la cual vuelve a dirigirse a quienes critican su estilo de vida dependiente del futbolista.

“Para aquellos que siempre están pendientes de la vida de los demás, mejor busquen algo que hacer. ¡Qué van a decirme! ¿Que no hago nada? Me estoy haciendo mi comida y ustedes van a ir con su mamá a comer”, finalizó el polémico Nasraoui.

Publicidad

Los números del delantero esta temporada

En lo que va de temporada, Lamine Yamal sólo vio acción con Barcelona en La Liga, donde registra dos goles y cuatro asistencias en 302 minutos en cancha durante cuatro juegos.

Lee también
La grave acusación del papá de Lamine Yamal contra el Balón de Oro
Internacional

La grave acusación del papá de Lamine Yamal contra el Balón de Oro

El llanto de Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025
Internacional

El llanto de Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

Se probó en Barcelona, encandiló a Felicevich y es el Lamine Yamal chileno
Chile

Se probó en Barcelona, encandiló a Felicevich y es el Lamine Yamal chileno

¿Es de Felicevich? Polémica por nómina de arquero de la B a La Roja
Selección Chilena

¿Es de Felicevich? Polémica por nómina de arquero de la B a La Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo