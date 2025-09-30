Una vez más, el joven delantero español Lamine Yamal está en el centro de la polémica, pero curiosamente no es por alguna acción que realice en Barcelona o fuera de las canchas, sino por la culpa de las actitudes de su progenitor.
Hablamos de Mounir Nasraoui, quien hace una semana afirmó que a su hijo le “robaron” el Balón de Oro 2025, que finalmente quedó en manos del francés Ousmané Dembélé. “Es el mayor daño moral infligido a un ser humano“, acusó.
Pues bien, ahora el papá de Yamal utilizó su cuenta de Instagram, que actualmente tiene 1.3 millones de seguidores, para lanzar una polémica declaración dirigida a sus haters, quienes lo acusan de aprovecharse del éxito de su primogénito.
Papá de Lamine Yamal vuelve a estar en la polémica
En un video que ya registra más de 18 mil reacciones, Nasraoui apareció cocinando unos nuggets de pollo, momento en el que se puso a hablar. “Hay muchos por ahí que dicen tonterías, como por qué no vas a trabajar, que vives de tu hijo“, partió su exposición.
A continuación, el padre de Yamal expresó que “les voy a decir una cosa señores: ¡Gracias hijo! Te lo estaré siempre agradecido. ¡Viviré de ti!“, tras la cual vuelve a dirigirse a quienes critican su estilo de vida dependiente del futbolista.
“Para aquellos que siempre están pendientes de la vida de los demás, mejor busquen algo que hacer. ¡Qué van a decirme! ¿Que no hago nada? Me estoy haciendo mi comida y ustedes van a ir con su mamá a comer”, finalizó el polémico Nasraoui.
Los números del delantero esta temporada
En lo que va de temporada, Lamine Yamal sólo vio acción con Barcelona en La Liga, donde registra dos goles y cuatro asistencias en 302 minutos en cancha durante cuatro juegos.