Si bien la ceremonia de la entrega del Balón de Oro al mejor jugador del mundo en la última temporada finalizó, con el triunfo del francés Ousmane Dembélé sobre el español Lamine Yamal, la polémica aún está muy lejos de terminar.

Es que tras el evento que se realizó en París, sacó la voz Mounir Nasraou, nada menos que el papá del delantero de Barcelona, que en conversación con el programa El Chiringuito lanzó una grave acusación contra la organización del premio.

La acusación del papá de Lamine Yamal contra Balón de Oro

“No diría que fue un robo, pero sí creo que es el mayor daño moral infligido a un ser humano, porque creo que, con diferencia, es el mejor jugador del mundo, y por un amplio margen”, afirmó Nasraou, quien siguió en su ataque a la premiación.

“No es porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Creo que no tiene rival. Lamine es Lamine Yamal. Aquí ha pasado algo muy extraño. El año que viene habrá un ganador español del Balón de Oro“, sentenció el papá del delantero catalán.

¿Qué dijo el delantero al respecto?

Lejos de formar parte de la polémica que protagonizó su padre, el jugador de Barcelona agradeció recibir por segundo año consecutivo el trofeo Kopa al mejor futbolista Sub 21 del mundo, donde superó al francés Desiré Doué, el portugués Joao Neves, el brasileño Estevão y su compañero Pau Cubarsí.

“El plan de Dios es perfecto; hay que escalar para llegar a la cima. Estoy feliz por los dos Trofeos Kopa y felicito a Ousmane Dembélé por este premio y esta excelente temporada”, fue la publicación que hizo Yamal en redes sociales.