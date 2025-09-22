Fin al misterio: Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025

El planeta fútbol tiene nuevo rey. Ousmane Dembélé fue elegido este lunes como el nuevo ganador del Balón de Oro 2025. El francés superó a sus rivales como Lamine Yamal y Kylian Mbappé, para quedarse con el importante galardón.

El trofeo fue entregado nada menos que de manos de Ronaldinho. La estrella del Barcelona, quien levantó ganó el reconocimiento en 2004, ahora fue el encargado de darle el galardón a la figura francesa y que vuelve a llevar al premio a su país tras Karim Benzema en 2022.

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Que el premio me lo entregue Ronaldinho, no lo puedo creer”, agregó el delantero del PSG. “Ha sido una temporada increíble. Solo me queda agradecer porque fue un año excepcional”, agregó.

Pero el momento más emotivo vino segundos más tarde ya que rompiendo toda la pauta de la ceremonia, la madre del delantero, Fátimata, subió al escenario y ambos levantaron el trofeo. “Quiero agradecer a mi mamá por todo el esfuerzo que hizo por mí. Gracias por estar siempre para mí. Esto no sería realidad sin ella”, recalcó emocionado el “Mosquetero”.

¿Cuánto gana Ousmane Dembélé?

El delantero francés de 28 años es el mejor pagado de toda la Ligue 1. Según reportan sitios como Salary Sports, Ousmane Dembélé recibe por temporada la cifra de 18 millones de euros.

Ahora esto se refleja en que cada 30 días se le paga 1,5 millones de euros brutos. Lo que en Chile, sería una cifra superior a los mil millones al mes. Cabe consignar que en la Liga de Primera el mejor pagado es Arturo Vidal con 114 millones.

¿Qué futbolistas han ganado el Balón de Oro?

El trofeo comenzó su entrega en 1959 y solo se enfocaba en jugadores de Europa. Pero en 1995 cambió su formato. Ahora pasó a contemplar a jugadores de todo el planeta fútbol. Lo que marcó una importante diferencia en el rumbo de los ganadores.

Los últimos 24 elegidos para levantar el trofeo han sido: Rodri (2024), Lionel Messi (2023), Karim Benzema (2022), Lionel Messi (2021 y 2019), Luka Modric (2018), Cristiano Ronaldo (2017 y 2016), Lionel Messi (2015), Cristiano Ronaldo (2014 y 2013), y Lionel Messi (2012, 2011 y 2010).

