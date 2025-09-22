El fútbol da muchas vueltas y bien lo sabe nuestro continente, con un humilde equipo que se llenó de gloria y hoy vive tristes días al borde del descenso. De ganar la Copa Sudamericana, club argentino está a nada de bajar a tercera división.

Se trata de Arsenal de Sarandí, equipo que levantó el trofeo internacional en 2007 en la final ganada ante América de México y que en 2011 fue uno de los pocos equipos que le peleó y marcó en las llaves a U de Chile en la Sudamericana (junto a Vasco da Gama), tras el 2-1 en la ida.

Pero el humilde club que tuvo a Julio Grondona al mando y que campeonó en su país el 2012 hoy lo pasa mal. Hace rato en el Nacional B (Segunda División de Argentina), ahora está a dos fechas de bajar a la tercera categoría de su país.

De ganar la Sudamericana a buscar el milagro

Arsenal de Sarandí está descendiendo a la B Metropolitana (Tercera División) de Argentina, en un categoría que no juega hace 33 años, tras campañas doradas como campeon de Primera y de Copa Sudamericana.

Arsenal 2015.

El humilde pero querido club trasandino deberá visitar en la próxima fecha a Deportivo Madryn, líder de la Zona A, en partido a jugarse el domingo 28 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

En la última fecha, el ex campeón sudamericano buscará la salvación ante Alvarado, el otro equipo que hoy está bajando al Federal A. De caer a la tercera categoría, sería el primer campeón de Copa Sudamericana en caer a dicho estatus.

Arsenal campeón de Copa Sudamericana.

Arsenal perdió la llave de 2011 del torneo ante U de Chile y en la Copa Libertadores de 2014 eliminó a Unión Española, por los octavos de final. Ahí fue 0-0 en Argentina y triunfo trasandino por 1-0 en Santa Laura.

Publicidad