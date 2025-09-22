Universidad de Chile se prepara para el partido del jueves, donde debe enfrentar la revancha contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, programado en Coquimbo.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez ha ido trabajando en la lista de jugadores que tendrá disponible para el duelo en el norte del país, con una gran sorpresa.

Esto, porque Lucas Di Yorio superó su lesión y ya puede ser una alternativa para el compromiso ante los peruanos, donde incluso ya se ha visto entrenando con sus compañeros.

Algo que los azules hicieron público en esta jornada en sus plataformas digitales, donde también se pudo ver al recuperado Israel Poblete Centro Deportivo Azul: ¿Serán considerados?

Lucas Di Yorio ya hace fútbol con U de Chile en miras de Alianza Lima. Foto: U de Chile.

¿Puede jugar Lucas Di Yorio y Poblete ante Alianza Lima?

Como toda una sorpresa ha sido el regreso de Lucas Di Yorio a los entrenamientos de Universidad de Chile, luego de una operación en su rodilla izquierda.

Pese a que se habló de más tiempo de recuperación, el delantero ya está listo para volver a los partidos, donde se espera que sea parte del banco de suplentes ante Alianza Lima.

Por lo mismo, la U publicó fotos de Di Yorio en el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, con una frase de motivación para volver cuanto antes a la pelea por el puesto: “¡Vamos con todo, Lucas!”.

El otro fue Israel Poblete, quien ha tenido una recuperación más larga, pero donde, por el momento, Sebastián Rodríguez le está ganando el puesto para este jueves.

Revisa el mensaje: