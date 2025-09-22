Universidad de Chile estuvo a punto de lamentar una nueva lesión en la previa al partido ante Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Luego de confirmar el desgarro de Marcelo Díaz, que se produjo en el primer partido que terminó sin goles en Perú, los azules quedaron el corazón en la mano con otro protagonista.

Se trata de Lucas Assadi, quien volvió con un golpe bastante fuerte desde ese duelo en Lima, por lo que estaba bajo observación médica en los últimos entrenamientos.

Según detalló la radio Cooperativa, al volante incluso le tuvieron que hacer exámenes médicos para descartar una situación más grave, donde todo quedó en un susto.

Lucas Assadi trabajó con el cuerpo médico, pero ya está en optimas condiciones. Foto: U de Chile.

¿Se lesionó Lucas Assadi en U de Chile?

Así lo detalló la citada radio, donde cuenta que un fuerte golpe en el partido de ida jugado en Perú entre Universidad de Chile y Alianza Lima, dejó bajo la lupa médica a Lucas Assadi.

Algo que tuvo que ser revisado por los especialistas del cuadro bullanguero, donde descartaron que un golpe fuera a pasar a mayores, por lo que podrá ser titular ante los peruanos.

“Lucas Assadi se realizó exámenes pero se descartó una lesión de gravedad del mejor jugador de Universidad de Chile en los últimos partidos”, por lo que quedó fuera de los marginados.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda en los volantes; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en ataque.

