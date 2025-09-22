Es tendencia:
Copa Sudamericana

El mensaje de Lucas Assadi que hace latir corazones en U de Chile antes de Alianza Lima

En la previa del decisivo duelo ante los peruanos por la Copa Sudamericana, el volante de los azules sacó la voz por sus compañeros.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi se prepara para la revancha ante Alianza Lima.
Lucas Assadi se prepara para la revancha ante Alianza Lima.

Universidad de Chile se alista para enfrentar este jueves la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde el marcador está empatado sin goles tras el partido ante Alianza Lima en Perú.

Los azules tienen la gran opción de poder clasificar a las semifinales del torneo internacional, más allá de que para este encuentro en condición de local, que se jugará en Coquimbo, no podrá contar con sus hinchas.

Por lo mismo, se encomiendan a lo que puede realizar una de sus grandes figuras en el compromiso ante los peruanos, uno que ha sido protagonista esta segunda parte de la temporada.

Se trata de Lucas Assadi, quien asume su rol dentro del camarín bullanguero, por lo que decidió mandar un potente mensaje en sus redes sociales, que enciende a los hinchas y sus compañeros.

Lucas Assadi sabe el rol de protagonista que tiene en la U. FOTO: Andrés Pina/Photosport

¿Qué dijo Lucas Assadi en U de Chile?

Universidad de Chile tendrá el partido más importante de la temporada este jueves, cuando deba recibir a Alianza Lima por la Copa Sudamericana por el paso a las semifinales.

Uno de los que asume un rol protagonista es Lucas Assadi, quien se ha ganado los aplausos en la segunda parte del año siendo uno de los más destacados en el camarín de la U.

Por lo mismo, el volante formado en los azules asume que son días decisivos para todos sus compañeros, por lo que decidió mandar un mensaje en sus redes sociales: “Será una hermosa mañana”.

Revisa la fotografía:

