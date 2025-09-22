Es tendencia:
Ousmane Dembélé, favorito al Balón de Oro, es el ídolo de Manley Clerveaux: “Más que Neymar”

El gran favorito a ganar el Balón de Oro en esta jornada es el espejo que tiene el jugador de Colo Colo, Manley Clerveaux.

Por Felipe Escobillana

Esta tarde se conocerá al ganador del Balón de Oro. El gran favorito es el francés Ousmane Demebélé, delantero del Paris Saint-Germain que fue la gran figura de su escuadra en la temporada pasada, en la que ganó la Ligue 1 y Champions League.

Su gran habilidad con la pelota lo convierten en un jugador al que admiran muchos jóvenes, como ocurre con el delantero de Colo Colo, Manley Clerveaux.

El atacante de 19 años, que este 2025 pudo debutar en el Cacique en un duelo de Copa Chile, aseguró que es su jugador favorito y espera trabajar mucho para acercarse a su nivel.

“Mis jugadores favoritos son Neymar y Dembélé, pero más Dembélé. No sé si juego aún como él, pero tengo que mejorar”, señaló en una entrevista a TNT Sports.

Los números de Dembelé gracias a Luis Enrique

El técnico Luis Enrique es el fans número uno de su pupilo en el PSG. “Le daría el Balón de Oro”, ha señalado desde que ganaron la Champions League, tras golear al Inter de Milán.

De hecho, Dembélé lo ha destacado al DT español por haber sido clave en su juego. “No siempre he sido así, pero el entrenador ha hecho un gran trabajo al respecto”, manifestó por lo que ha podido mejorar.

Ronaldinho elige a Dembélé como el mejor jugador del mundo actualmente: “Estilo brasileño”

“Dembélé siempre ha sido un fenómeno. Lo que pasa es que luego hay que ir ahondando para poder conseguir su mejor versión. Ha habido que hacer y decir cosas difíciles. Ousmane es un líder”, ha agregado Luis Enrique.

Los números del futbolista son impresionantes. En la temporada 2024-2025, el delantero jugó 53 partidos, marcó 35 goles y entregó 16 asistencias. Sin duda, a sus 28 pasa por el mejor momento de su carrera tras un opaco paso por Barcelona.

