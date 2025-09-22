Es tendencia:
Balón de Oro

¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? Conoce a todos los candidatos al premio más esperado del fútbol

Revisa los detalles del evento organizado por la revista France Football y reúne a los mejores futbolistas de la temporada.

Por Franccesca Arnechino

Balón de Oro 2025.
© Getty ImagesBalón de Oro 2025.

Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Balón de Oro, el premio que entrega la revista France Football junto con la UEFA para reconocer a los mejores jugadores y jugadoras del año en el mundo del fútbol.

En esta ceremonia se premiará a los futbolistas más destacados de la temporada 2024-2025 en distintas categorías. Además, este año se agregarán tres nuevos premios al fútbol femenino: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2025?

Balón de Oro Masculino

  • Jude Bellingham
  • Ousmane Dembélé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Serhou Guirassy
  • Viktor Gyökeres
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Alexis Mac Allister
  • Lautaro Martínez
  • Kylian Mbappé
  • Scott McTominay
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Michael Olise
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Declan Rice
  • Fabián Ruiz
  • Mohamed Salah
  • Virgil van Dijk
  • Vinícius Jr.
  • Vitinha
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal
Balón de Oro Femenino

  • Sandy Baltimore
  • Barbra Banda
  • Aitana Bonmatí
  • Lucy Bronze
  • Klara Bühl
  • Mariona Caldentey
  • Sofia Cantore
  • Steph Catley
  • Temwa Chawinga
  • Melchie Dumornay
  • Emily Fox
  • Cristiana Girelli
  • Esther González
  • Caroline Graham Hansen
  • Hannah Hampton
  • Pernille Harder
  • Patri Guijarro
  • Amanda Gutierres
  • Lindsey Heaps
  • Chloe Kelly
  • Frida Leonhardsen-Maanum
  • Marta
  • Clara Mateo
  • Ewa Pajor
  • Claudia Pina
  • Alexia Putellas
  • Alessia Russo
  • Johanna Rytting Kaneryd
  • Caroline Weir
  • Leah Williamson

Trofeo Yashin (mejor portero masculino)

  • Alisson Becker
  • Yassine Bounou
  • Lucas Chevalier
  • Thibaut Courtois
  • Gianluigi Donnarumma
  • Emiliano Martínez
  • Jan Oblak
  • David Raya
  • Matz Sels
  • Yann Sommer

Trofeo Yashin (mejor portera femenina)

  • Ann-Katrin Berger
  • Cata Coll
  • Hannah Hampton
  • Chiamaka Nnadozie
  • Daphne van Domselaar
Trofeo Johan Cruyff (mejor DT masculino)

  • Antonio Conte
  • Luis Enrique
  • Hansi Flick
  • Enzo Maresca
  • Arne Slot

Trofeo Johan Cruyff (mejor DT femenino)

  • Sonia Bompastor
  • Arthur Elias
  • Justine Madagu
  • Renée Slegers
  • Sarina Wiegman

Trofeo Kopa (mejor joven masculino)

  • Ayyoub Bouaddi
  • Pau Cubarsí
  • Désiré Doué
  • Estevao
  • Dean Huijsen
  • Myles Lewis-Skelly
  • Rodrigo Mora
  • João Neves
  • Lamine Yamal
  • Kenan Yildiz
Trofeo Kopa (mejor joven femenino)

  • Michelle Agyemang
  • Linda Caicedo
  • Wieke Kaptein
  • Vicky López
  • Claudia Martínez

Club del Año Masculino

  • Botafogo
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Liverpool
  • París Saint-Germain

Club del Año Femenino

  • Arsenal
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Lyon
  • Orlando Pride
