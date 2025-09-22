Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Balón de Oro, el premio que entrega la revista France Football junto con la UEFA para reconocer a los mejores jugadores y jugadoras del año en el mundo del fútbol.
En esta ceremonia se premiará a los futbolistas más destacados de la temporada 2024-2025 en distintas categorías. Además, este año se agregarán tres nuevos premios al fútbol femenino: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.
¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2025?
Balón de Oro Masculino
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- João Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabián Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinícius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Balón de Oro Femenino
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Trofeo Yashin (mejor portero masculino)
- Alisson Becker
- Yassine Bounou
- Lucas Chevalier
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Emiliano Martínez
- Jan Oblak
- David Raya
- Matz Sels
- Yann Sommer
Trofeo Yashin (mejor portera femenina)
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Chiamaka Nnadozie
- Daphne van Domselaar
Trofeo Johan Cruyff (mejor DT masculino)
- Antonio Conte
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Trofeo Johan Cruyff (mejor DT femenino)
- Sonia Bompastor
- Arthur Elias
- Justine Madagu
- Renée Slegers
- Sarina Wiegman
Trofeo Kopa (mejor joven masculino)
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Estevao
- Dean Huijsen
- Myles Lewis-Skelly
- Rodrigo Mora
- João Neves
- Lamine Yamal
- Kenan Yildiz
Trofeo Kopa (mejor joven femenino)
- Michelle Agyemang
- Linda Caicedo
- Wieke Kaptein
- Vicky López
- Claudia Martínez
Club del Año Masculino
- Botafogo
- Chelsea
- Barcelona
- Liverpool
- París Saint-Germain
Club del Año Femenino
- Arsenal
- Chelsea
- Barcelona
- Lyon
- Orlando Pride
