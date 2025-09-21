Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Balón de Oro

PSG provoca dolor de cabeza a organización del Balón de Oro tras suspensión de partido

El aplazamiento de su partido ante Olympique de Marsella provocará que el cuadro parisino no pueda concurrir a la ceremonia, lo que agranda las dudas de tendrán al ganador.

Por Alfonso Zúñiga

Ousmane Dembélé del PSG es favorito para ganar el Balón de Oro 2025.
© Getty ImagesOusmane Dembélé del PSG es favorito para ganar el Balón de Oro 2025.

Este lunes se conocerá oficialmente al ganador del Balón de Oro, condecoración que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo en la última temporada, la cual no podrá contar con algunas de sus principales figuras, mayormente del PSG.

Es que el elenco parisino tiene a tres futbolistas entre los máximos candidatos para quedarse con el galardón, como el marroquí Achraf Hakimi, el portugués Vitinha y el máximo favorito, el delantero Ousmane Dembélé. Y todos no podrían estar en la ceremonia.

El motivo por el cual el grueso de futbolistas del PSG, e incluso su entrenador Luis Enrique, no podrán estar en el Balón de Oro que se entregará en el Théâtre du Châtelet de París, tiene relación con un factor climatológico. Aunque cueste creerlo.

En diez letras: Cristiano Ronaldo despedaza a los candidatos al Balón de Oro

ver también

En diez letras: Cristiano Ronaldo despedaza a los candidatos al Balón de Oro

¿Por qué PSG le trae problemas al Balón de Oro?

Este domingo se esperaba que el actual campeón de Europa jugara una nueva edición del máximo clásico de la Ligue 1, cuando visitaran al Olympique de Marsella. Sin embargo, las fuertes precipitaciones que cayeron sobre esta ciudad provocaron la suspensión del juego.

El tema es que la competición francesa se apoyó en el artículo 548 del reglamento, que dice que “si un partido de suspende por condiciones meteorológicas, se puede jugar un día después, siempre y cuando el clima lo permita” para reprogramar este duelo.

El problema es que la Ligue 1 no tuvo mejor idea que poner el juego entre PSG y Marsella para las 15:00 horas (de Chile) de este lunes 22 de septiembre, es decir, habrá sólo una hora de diferencia con el comienzo de la ceremonia del Balón de Oro. Así las cosas, difícil que las figuras puedan estar allí.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo se entrega el prestigioso premio?

La entrega del Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en la temporada 2024-25 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre, desde las 16:00 horas (de nuestro país) en el Théâtre du Châtelet en la capital francesa.

Lee también
El campeón de Champions que es la competencia de Damián Pizarro
Internacional

El campeón de Champions que es la competencia de Damián Pizarro

Tras ser borrado del Sub 20: Damián hace su debut en Francia
Chile

Tras ser borrado del Sub 20: Damián hace su debut en Francia

Jugó con Vidal, era el "heredero de Messi" y renace como crack en Francia
Internacional

Jugó con Vidal, era el "heredero de Messi" y renace como crack en Francia

Cóndores reciben bofetada de Delegación Presidencial para duelo clave
Rugby

Cóndores reciben bofetada de Delegación Presidencial para duelo clave

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo