Este lunes se conocerá oficialmente al ganador del Balón de Oro, condecoración que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo en la última temporada, la cual no podrá contar con algunas de sus principales figuras, mayormente del PSG.

Es que el elenco parisino tiene a tres futbolistas entre los máximos candidatos para quedarse con el galardón, como el marroquí Achraf Hakimi, el portugués Vitinha y el máximo favorito, el delantero Ousmane Dembélé. Y todos no podrían estar en la ceremonia.

El motivo por el cual el grueso de futbolistas del PSG, e incluso su entrenador Luis Enrique, no podrán estar en el Balón de Oro que se entregará en el Théâtre du Châtelet de París, tiene relación con un factor climatológico. Aunque cueste creerlo.

¿Por qué PSG le trae problemas al Balón de Oro?

Este domingo se esperaba que el actual campeón de Europa jugara una nueva edición del máximo clásico de la Ligue 1, cuando visitaran al Olympique de Marsella. Sin embargo, las fuertes precipitaciones que cayeron sobre esta ciudad provocaron la suspensión del juego.

El tema es que la competición francesa se apoyó en el artículo 548 del reglamento, que dice que “si un partido de suspende por condiciones meteorológicas, se puede jugar un día después, siempre y cuando el clima lo permita” para reprogramar este duelo.

El problema es que la Ligue 1 no tuvo mejor idea que poner el juego entre PSG y Marsella para las 15:00 horas (de Chile) de este lunes 22 de septiembre, es decir, habrá sólo una hora de diferencia con el comienzo de la ceremonia del Balón de Oro. Así las cosas, difícil que las figuras puedan estar allí.

¿Cuándo se entrega el prestigioso premio?

La entrega del Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en la temporada 2024-25 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre, desde las 16:00 horas (de nuestro país) en el Théâtre du Châtelet en la capital francesa.