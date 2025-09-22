El fútbol mundial está a las puertas de una verdadera revolución, o eso es lo que comienzan a advertir desde Europa debido a una decisión de la UEFA, y que estaría en estudio.

En marzo de este año, de hecho, se implementaron los últimos cambios que tienen relación a los porteros, con el objetivo de cambiar un poco la dinámica de juego, haciendo, además, que sea más rápido y vistoso.

Pero, desde el Viejo Continente lanzan una advertencia a todo el resto de las federaciones con un cambio que será una revolución y que afectará, particularmente, a un momento clave de los partidos.

Decisión de la UEFA busca revolucionar el fútbol mundial para siempre

Todo indica que los cambios en el fútbol mundial están lejos de acabar y es así que una decisión de la UEFA promete revolucionar la actividad, que de acuerdo a varias versiones ya está en estudio.

Y es así que en España lanzan la revelación que dejará a todos marcando ocupado. En el programa Carrusel Deportivo de Cadena Ser, fue un exárbitro de Primera División que lanza la alerta.

“Un adelanto de lo que puede pasar el próximo año que los va a volver locos… Una de las reglas de fútbol que pueden cambiar”, advierte Eduardo Ituarralde, exjuez.

¿De qué se trata? Los penales, complementó el experto en la citada emisora española. “Una vez que la para el portero no hay rebote. Ahí os lo dejo”, lanzó para dejar a todo el mundo marcando ocupado.

De acuerdo a la nueva regla que se estudia en la UEFA, una vez que el portero tape un penal, no habrá rebote. Foto: Andres Pina/Photosport

Y ante las consultas sobre lo que pasará después, el otrora árbitro fue claro sobre la decisión de la UEFA que estaría en estudio. “Si la para el portero se para el juego y saque de meta”, cerró.

Mira el momento que será una revolución a nivel mundial: