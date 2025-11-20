Este jueves 20 de noviembre la FIFA realizó el esperado sorteo de los repechajes internacionales y europeos de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se definieron los cruces para conocer a las últimas selecciones participantes.

En el caso de los playoffs de la UEFA, son dieciséis las selecciones que buscarán quedarse con los últimos cuatro cupos clasificatorios, donde se encuentran desde combinados ‘nuevos’ como Kosovo o a algunos históricos como Italia o con mayor renombre como Turquía, Suecia o Ucrania.

Es en ese contexto que en el evento celebrado en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, se definió los partidos de la ronda de semifinales, así como las potenciales finales de los cuatro grupos, que definirán a los últimos clasificados de Europa a la cita planetaria. Conoce las llaves y todos los detalles, a continuación.

ver también Bolivia enfrentará a Surinam en el primer partido del repechaje: si clasifica irá ante un

Así quedaron los cruces del repechaje UEFA para el Mundial 2026

LLAVE A

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia

LLAVE B

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

LLAVE C

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Publicidad

Publicidad

LLAVE D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Chequia (ex Republica Checa) vs. Irlanda

De cada ‘Llave’ saldrá un clasificado europeo a la Copa del Mundo, por ejemplo, Italia enfrentará en semifinales a Irlanda del Norte y en la final de la ‘Llave A’ al vencedor de la otra semifinal entre Gales y Bosnia. El ganador clasifica al Mundial 2026, así también ocurre con las otras llaves del repechaje.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde se juega el repechaje europeo al Mundial?

El repechaje UEFA, así como el intercontinental, se juega durante la fecha FIFA de marzo de 2026.

Y en cuanto a la localía, las selecciones que se encontraban en el bombo 1 y en el 2 del sorteo son las que harán de local en el partido semifinal de cada llave, esto quiere decir que, Italia, Gales, Ucrania, Polonia, Turquía, Eslovaquia, Dinamarca y Chequia serán anfitriones en estos decisivos duelos pre mundialistas.