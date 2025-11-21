Pronósticos Coquimbo Unido vs Deportes La Serena: el récord que busca el campeón en el Clásico

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Coquimbo Unido vs Deportes La Serena en la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Este sábado 22 de noviembre, a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, recibirá a Deportes La Serena en una nueva edición del Clásico de la Región.

El Pirata vive una temporada soñada, coronado con anticipación, y tras sumar 15 triunfos consecutivos va por uno más para igualar el récord del Ballet Azul. Su rival, en cambio, necesita apenas un punto para asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Antes del partido, nuestro analista te proporciona los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Deportes La Serena

Resultado final: Coquimbo Unido + Total de goles: Menos de 3.5 2.10 Total de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Menos de 0.5 2.05 Resultado del segundo tiempo: Coquimbo Unido 1.90

Coquimbo Unido puede igualar el récord del Ballet Azul

Coquimbo Unido suma 15 triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional y está a solo una victoria de igualar el récord del Ballet Azul, conseguido entre 1963 y 1964. Además, en 13 de esos 15 encuentros ganados por el Pirata, el marcador terminó con menos de cuatro goles.

Deportes La Serena, en cambio, ha perdido cinco de sus últimos ocho compromisos entre liga y copa. En cuatro de esas cinco derrotas, el partido también cerró con tres goles o menos.

Resultado final: Coquimbo Unido + Total de goles: Menos de 3.5 – 2.10 en bet365

El campeón sigue en deuda en los primeros tiempos

A pesar de la enorme superioridad mostrada en el último tiempo con su imponente racha de victorias consecutivas, el elenco Pirata no ha tenido grandes primeros tiempos: de hecho, solo marcó en dos de sus últimos ocho inicios de partido.

Total de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Menos de 0.5 – 2.05 en bet365

Coquimbo Unido domina como nadie los segundos tiempos en el Campeonato Nacional

Al contrario de lo mencionado anteriormente, el equipo dirigido por Esteban González es el mejor del Campeonato Nacional en los segundos tiempos: ganó 19 de los 27 complementos disputados y no registra derrotas. Anotó 30 goles y solo recibió seis.

Por su parte, los Papayeros acumulan nueve derrotas en sus 13 segundos tiempos como visitantes, siendo el segundo equipo con más caídas tras el descanso en esa condición.

Resultado del segundo tiempo: Coquimbo Unido – 1.90 en bet365

Cuotas en Coquimbo Unido vs Deportes La Serena

