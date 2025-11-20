La selección boliviana será la representante de Conmebol en el repechaje que se jugará en marzo del próximo año en México, para encontrar dos elencos que irán al Mundial del 2026.

El sorteo que se realizó esta jornada, arrojó que el elenco que jugó ante Chile en las eliminatorias enfrente a otro país sudamericano en la primera llave, claro que representa a la Concacaf: Surinam.

Un sorteo benevolente para el elenco altiplánico, pues pudo enfrentarse también a Jamaica, elenco con mayor tradición futbolística.

Eso sí, Bolivia debe ganar dos partidos para llegar al Mundial. En caso de pasar a Surinam, deberá chocar contra Irak, cuadro que pasó a esta instancia tras eliminar a Emiratos Árabes Unidos.

Bolivia busca llegar a su cuarto Mundial

Bolivia busca llegar a su cuarto Mundial. Anteriormente participó en 1930, 1950 y 1994, sin mayor éxito en cada una de esas participaciones: apenas tiene un empate 0-0 ante Corea del Sur y un gol ante España (1-3), ambos en Estados Unidos 94.

El otro cupo para el Mundial

La otra llave quedó compuesta en semifinales por Jamaica contra Nueva Caledonia. El ganador de ese duelo se enfrentará en el último partido contra la República Democrática del Congo, que eliminó a Nigeria.

Las sedes donde se jugarán estos partidos en marzo serán Monterrey y Guadalajara. La FIFA en los próximos días dará a conocer en qué ciudad se juega cada uno de los partidos.

El sorteo de FIFA arrojó este cuadro de repechaje

