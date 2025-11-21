El defensor chileno Paulo Díaz está atravesando, sin duda, su peor momento desde su arribo a River Plate. Las críticas hacia el zaguero nacional no han cesado debido a su bajo rendimiento, y la situación ahora se ha vuelto aún más tensa con la aparente pérdida de confianza por parte de Marcelo Gallardo.

En el reciente enfrentamiento contra Vélez, tanto Paulo Díaz como el delantero colombiano Miguel Ángel Borja quedaron fuera de la convocatoria, situación que según señalan los medios argentinos especializados podría extenderse al crucial duelo que este lunes protagonizarán ante Racing, por la llave de los octavos de final de la Primera División del fútbol argentino, ‘castigo’ que de todas formas, no sería lo peor para el chileno.

Se viene un ‘terremoto’ para el defensor chileno

La prensa argentina, particularmente el medio Bolavip, ha adelantado lo que podría ser un verdadero terremoto en el “Millonario” que afectaría directamente al chileno. El medio señala que tanto él como Borja tendrían sus días contados en el cuadro de la ‘banda sangre’.

Según la información difundida, la decisión ya estaría tomada: Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja continuarán sin ser considerados por el ‘Muñeco’ Gallardo y ambos se marcharían en el próximo mercado de pases.

Esta drástica medida, según señalan, se tomó a raíz de los continuos errores en el campo de juego y en específico tras sus criticadas actuaciones en el clásico ante Boca Juniors, donde el chileno fue titular en una línea de tres centrales en el fondo y se vio constantemente superado por los ‘xeneizes’.

Esto habría sido determinante para Gallardo, quien le pondrá fin de manera abrupta a sus respectivas etapas en el club. En el caso específico del defensor chileno, recordemos que llegó a la institución de Núñez en la temporada 2019-20.

Durante su andar con la camiseta de la ‘banda sangre’ el chileno se ganó el cariño de la hinchada y se consagró como uno de los pilares fundamentales del plantel rioplatense, logrando disputar más de 200 partidos y alzando un total de siete títulos.

Finalmente, avisan que River se abrirá a escuchar ofertas por Paulo Díaz, quien semanas atrás interesó a la U, pero ojo, porque el defensor está valorado en aproximadamente 4 millones de dólares, esto porque a pesar de su inminente salida, el defensor nacional aún mantiene un vínculo contractual con los ‘Millonarios’ hasta diciembre del 2027.

Por su parte, el delantero colombiano, Miguel Ángel Borja, se marcharía en condición de jugador libre al finalizar su contrato.