Una inesperada sorpresa dio Mauro Icardi en su regreso a Argentina, donde participó junto a su pareja, Eugenia “China” Suárez en el programa de Mario Pergolini, revelando el club al que podría llegar en el futuro, una vez que termine su contrato en Turquía.

Hace algunos días, desde el otro lado de la cordillera, se reveló que un club argentino estaría interesado en el fichaje del jugador del Galatasary, cuyo contrato vence en junio del 2026 y según revelan el club no buscaría renovarlo.

El club al que podría llegar Mauro Icardi: ¿Será compañero de algún chileno?

Entre los clubes que sonaban interesados por el fichaje del delantero estaban River Plate, club donde actualmente milita el chileno Paulo Díaz, y Boca Juniors, donde juegan Williams Alarcón y Carlos Palacios.

Ante esto, su pareja dijo que el jugador tenía prohibido sumarse al cuadro xeneize. “Si viene, va a River. No hay discusión. Ya está hablado. ¿Boca? Prohibidísimo”.

Pero ante esto, otro club saltó como posibilidad, Newell’s. “Varias veces me llamaron para volver, pero me queda todavía… Hice toda mi vida en Europa desde chico, así que…”

El jugador estuvo fuera de las pistas tras largos meses producto de una lesión y en su regreso a su equipo pidió no concentrar. “Una de las cosas que pedí cuando llegué a Turquía fue que no quería concentrar. Ella quiere que esté siempre en casa, somos muy pegotes”.

Mauro Icardi regreso a las canchas tras una dura lesión y se perfila como uno de los goleadores de la liga turca. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

A pesar de la dura temporada, el jugador está en el listado de los goleadores del campeonato turco, con 6 tantos en 11 partidos, donde ha ingresado desde el banquillo en más de uno de ellos.