Tras su salida del Manchester United, Christian Eriksen estuvo buscando un nuevo club, donde Wrexham, equipo que juega en la Championship inglesa, sonó con fuerza para ficharlo. Sin embargo, hubo un detalle que espantó al jugador.

El danés terminó fichando por VfL Wolfsburgode la 1. Bundesliga de Alemania, pero quedó la duda de por qué rechazó al equipo de los actores, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, y ahora finalmente hubo una respuesta que llegó de parte de el director ejecutivo del Wrexham, Michael Williamson.

El motivo que “espantó” a Eriksen y lo alejo del Wrexham

Según reveló el director ejecutivo del equipo, el histórico jugador danés rechazó la oferta del club inglés porque el exjugador del Manchester United no quería aparecer en la galardonada serie documental del club.

Tras su salida de Old Trafford, Eriksen era agente libre y el club recién ascendido a la Championship sonaba como fuerte opción. Pero este ascenso llegó de la mano de una serie titulada “Welcome to Wrexham”, ganadora de múltiples premios Emmy y que retrata el camino del equipo y los jugadores.

El ascenso del equipo quedó retratado en el documental “Welcome to Wrexham” (Photo by Cameron Smith/Getty Images)

En declaraciones al podcast “That Wrexham Podcast”, Williamson, quien formaba parte de la directiva del Inter de Milán cuando Eriksen jugó para el club de la Serie A entre 2020 y 21, comentó: “Contacté con el agente y lo realmente interesante de la primera llamada fue su reacción: ‘No queremos que su historia aparezca en un documental, porque ya hemos tenido muchas oportunidades para hacer uno'”.

“Pensaba que le llamábamos no por sus habilidades futbolísticas, sino porque queríamos un documental sobre él. Yo le dije: ‘Un momento. Ni siquiera había pensado en eso’. Obviamente, estoy al tanto, pero esa no era la razón de nuestra llamada”, explicó en el espacio.

“Le llamábamos porque podría ser un futbolista interesante; buscamos jugadores que puedan jugar con nosotros en la Championship. Jugadores que marquen la diferencia y nos ayuden a ser competitivos en el campo”.

Agregando que después de explicarlos los objetivos que tenían, las cuales incluyen forman una planilla competitiva, tuvieron una conversación, explicándole que no pensaban, por el momento, en el documental.

A pesar de todo, el jugador reveló que prefería seguir jugando en primera división, fichando en septiembre por el VfL Wolfsburg de la Bundesliga.