Parecía que Christian Eriksen se quedaba sin jugar los próximos meses después de salir de Manchester United. Sin embargo, el danés terminó encontrando equipo de forma sorpresiva.

El volante de 33 años dejó a los Diablos Rojos luego de tres temporadas ahí. Con la mayoría de los mercados en el mundo ya cerrados, lo más probable era que Eriksen se quedara sin poder conseguir club. Pese a esto, terminó encontrando trabajo igual.

El nuevo club de Eriksen

Luego de no renovar con Manchester United, mucho se habló del futuro de Christian Eriksen. Debido a sus grandes condiciones, sonó en varios clubes, pero ninguna oferta se concretaba. Ya con el mercado cerrado, terminó fichando en una de las ligas importantes de Europa.

Wolfsburgo de Alemania anunció a través de sus redes sociales la llegada del volante danés, desatando una verdadera locura en los hinchas de los Lobos. Eriksen firmó contrato hasta 2027 y tendrá su primera aventura en el fútbol alemán.

ver también Fue compañero de Beckham en Manchester Utd, se retiró a los 31 años y ahora es sacerdote

“Hola seguidores del Wolfsburgo, soy Christian Eriksen. Solo quiero saludarlos y decirles que estoy muy feliz de estar aquí. No puedo esperar para verlos en el estadio y recorrer la ciudad. Espero que logremos algo grandioso juntos. Estoy emocionado”, indicó el jugador de 33 años.

El danés pasó todos los exámenes médicos, tema no menor debido al paro cardiorrespiratorio que sufrió en la Eurocopa 2020. Esta situación hizo que recibiera un desfibrilador automático implantable, lo cual le impidió seguir en Inter de Milán por la reglamentación de la Serie A.

Publicidad

Publicidad

Pese a estar cerrado el mercado, Eriksen pudo fichar por Wolfsburgo debido a que estaba libre. El danés partió su carrera en Ajax, sumando pasos por Tottenham, Inter de Milán, Brentford, Manchester United y ahora los Lobos. Con su selección ha disputado tres mundiales.