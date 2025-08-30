Era sabido que Alejandro Garnacho no tendría lugar en Manchester United en esta temporada, ante lo cual otro club de Inglaterra aprovechó y se quedó con los servicios del argentino.

Garnacho nunca pudo encontrar su lugar en el esquema de Ruben Amorim en los Diablos Rojos, por lo que cuando se confirmó la continuidad del portugués en Old Trafford, se dio como hecho que el atacante tendría que buscar nuevos horizontes deportivos.

El nuevo club de Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho supo ser una de las grandes promesas de Manchester United. Como admirador de Cristiano Ronaldo, fue apodado Bichito. Sus condiciones son innegables y prueba de ello es el premio Puskas del 2024 por un gol de chilena a Everton.

Claro que con el correr del tiempo, afectado por la irregularidad de los Diablos Rojos, Garnacho no terminó de consolidar su talento en presentaciones regulares. Con Ruben Amorim perdió todo protagonismo, por lo cual solo le quedaba la opción de irse para poder mostrar su fútbol.

Ahí fue donde apareció Chelsea. De acuerdo a la información de ESPN, los Blues pagaron 54 millones de dólares para quedarse con el seleccionado argentino de 21 años. De hecho, el atacante estuvo en Stamford Bridge en la victoria de su nuevo club sobre Fulham.

De esta manera, Alejandro Garnacho dice adiós a Manchester United. En el Teatro de los Sueños debutó en el profesionalismo en el 2022, viviendo ahí sus primeros años como jugador. En total, deja como saldo 144 partidos, 26 goles y 22 asistencias. Ganó dos títulos: Copa de la Liga y la FA Cup.

En el Chelsea tendrá el desafío de jugar la UEFA Champions League. De la mano de Enzo Maresca, los Blues intentan retomar el protagonismo a nivel local e internacional. Vienen de ganar el último Mundial de Clubes, por lo que Alejandro Garnacho podrá demostrar todas sus condiciones sin excusas.