La Copa de la Liga de Inglaterra ha sido testigo este miércoles de un papelón histórico. El Manchester United no logra romper con su crisis y esta tarde quedó eliminado del torneo ante un equipo de cuarta división.

El elenco de Ruben Amorim sigue sin levantar el rumbo de la terrible temporada pasada y realizó varias inversiones para despegar. No obstante, el humilde Grimsby Town se encargó de darle el primer y, al parecer, letal golpe al DT.

Luego de haber estado 2 a 0 abajo, los Diablos Rojos lograron empatar el partido y forzar una larga definición a penales. Ahí, por un tremendo 12 a 11, el cuadro de cuarta división de Inglaterra se metió en la tercera ronda.

Manchester United se despide de la Copa de la Liga de Inglaterra por un equipo de cuarta división

El Manchester United sumó otro papelón más a su crisis y quedó eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra a manos de un equipo de cuarta división. El Grimsby Town da la gran sorpresa del torneo y despacha a los Diablos Rojos recién en la segunda ronda.

Ruben Amorim no logra salir de la crisis que vive con el Manchester United. Foto: Getty Images.

El encuentro comenzó en ventaja para los dueños de casa. Charles Vernam en los 22′ metió un bombazo dentro del área para decretar el 1 a 0 que hizo estallar las tribunas de un equipo que estaba ilusionado con una hazaña.

Publicidad

Publicidad

En la media hora de partido llegó el momento que parecía derrumbar al Manchester United. El arquero Onana salió a cortar de muy mala manera un centro y le dejó el rebote servid a Tyrell Warren para el 2 a 0 que pavimentaba el triunfo.

El partido ya se iba cuando los Diablos Rojos lograron reaccionar. Fue en los 75′ cuando Bryan Mbeumo se jugó la personal y se atrevió con un remate con lo justo para el descuento que los empujó a ir por el milagro.

ver también Fue compañero de Beckham en Manchester Utd, se retiró a los 31 años y ahora es sacerdote

Cuando el reloj marcaba los 89′, llegó el momento que hizo soñar al Manchester United. Harry Maguire conectó un cabezazo luego de un tiro de esquina que dejó el marcador 2 a 2 y que llevó todo a la tanda de penales.

Publicidad

Publicidad

Desde los doce pasos las cosas se alargaron hasta llegar a los 12 a 11. Mbeumo fue quien tuvo que repetir su lanzamiento, pero lo mandó al palo, sellando un papelón histórico para el gigante inglés.

Manchester United se despide de la Copa de la Liga de Inglaterra con un verdadero golpazo. Los Diablos Rojos no lograr romper su mal momento y puede haber movimientos luego de quedar fuera de uno de los pocos torneos que disputarán esta temporada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el próximo partido del Manchester United?

Manchester United se olvida de la Copa de la Liga de Inglaterra y se enfoca en lo que será la próxima fecha de la Premier League. Este sábado 30 de agosto desde las 10:00 horas los Diablos Rojos reciben al Burnley.

ver también ¡Atento Córdova! Ben Brereton vuelve a sumar minutos en triunfazo del Southampton

¿Cuál es el próximo partido del Grimsby Town?

El Grimsby Town se metió en la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra y ahora tratará de dar el siguiente paso, pero se enfoca en la League Two. Este sábado 30 de agosto desde las 10:00 horas el elenco inglés recibe al Bristol Rovers.