Manchester United sigue en su viaje sin rumbo en la nueva temporada de la Premier League. Pese a la millonaria inversión para cambiar su cara, los resultados dicen lo contrario.

Los Diablos Rojos volvieron a desentonar esta vez ante Fulham con un empate a un tanto, luego de la derrota en su estreno ante el Arsenal, mostrando que las cosas aún no marchan bien.

En la primera parte las cosas no iban de color de rosa, porque al minuto 37′ llegaría un penal que los podría haber puesto en ventaja, pero en la ejecución las cosas no resultaron.

Sería Bruno Fernandes el encargado de patear el penal a favor de Manchester United, pero la mandó a las nubes para perderse la apertura de la cuenta ante el Fulham.

Tras esto se terminó la primera parte, y en el inicio del complemento las cosas mejoraron en parte. En el 58′, un autogol de Rodrigo Muniz, tras un cabezazo de Leny Yoro, puso la ventaja del United.

De hecho, todo se equilibró para que la presión se fuera al local, que se fue con todo en la búsqueda del empate.

El dominio de los londinenses se terminaría consiguiendo casi como acto reflejo en el 72′, porque después de varios intentos sería Alex Iwobi quien saca el centro por la izquierda que lo termina aprovechando Emile Smith Rowe para empujarla y decretar el 1-1.

Un inicio de temporada poco alentador para los hinchas, considerando que el otro lado de la ciudad de Manchester gastó más de 240 millones de euros en su plantel para hacer una mejor temporada.

Tabla de posiciones de la Premier League

Así las cosas, Manchester United no logra enmendar el rumbo en el inicio de la Premier League, sumando apenas un punto en dos partidos de la nueva temporada. Fulham, en tanto, no conoce de derrotas en el arranque.

El próximo partido de los Diablos Rojos será ante el recién ascendido Burnley, el sábado 30 de agosto a las 10:00 hrs en Old Trafford. Mientras que Fulham deberá visitar al Chelsea, el mismo día pero a las 7:30 hrs.