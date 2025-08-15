Sonríe la esférica. Este viernes 15 de agosto comienza oficialmente la temporada 2025-26 de la mejor liga del fútbol europeo y mundial, como es la Premier League de Inglaterra, la cual se extenderá desde ahora hasta el domingo 24 de mayo.

20 equipos buscarán distintos objetivos durante los próximos nueve meses. Un selecto grupo irá en busca del título, cuyo campeón defensor es Liverpool. Otros buscarán meterse en copas internacionales y la gran mayoría mantenerse en la categoría.

Y como en RedGol estamos muy entusiasmados con lo que puede darnos esta nueva temporada, les queremos entregar tres claves para poder seguir esta edición de la Premier League como un experto, o simplemente como un amante del mejor fútbol.

Las claves para seguir esta temporada de Premier League

Obviamente, los equipos en los que más ojos hay puestos alrededor del planeta es en el llamado Big 6. Además de Liverpool, Manchester City buscará recuperar el cetro, algo que necesita el Arsenal para consolidar su proyecto. Eso sin contar al Chelsea, quien llega a esta instancia como el campeón mundial de clubes.

Párrafo aparte merece el Manchester United, quien fue el peor equipo de la última temporada que no descendió de Premier League, y que nuevamente invirtió multimillonarias sumas de dinero para volver a la cima. Mientras el Tottenham pasa por un período de transición que deja cierta interrogante.

Publicidad

Publicidad

ver también Manchester United en crisis: masivos despidos y quitan beneficios a Sir Alex Ferguson

¿Se repetirá la tendencia sobre los descensos?

En las últimas tres temporadas del fútbol inglés, somos testigos de un particular fenómeno. Es que los equipos que ascienden desde el Championship, no son capaces de mantenerse en Primera y bajan rápidamente. Este 2025 quienes estarán en esa posición son Leeds United, Burnley y Sunderland.

Pero tampoco podemos obviar que habrá equipos históricos de la Premier League como Everton, que estrena su nuevo estadio, West Ham United y Wolverhampton que batallarán por mantener su sitio de privilegio ante los ascendidos.

La ratificación de las sorpresas

La pasada temporada fuimos testigos de la aparición de equipos como Newcastle United, Nottingham Forest o el propio Crystal Palace, quienes se metieron en la parte alta de la clasificación de forma inesperada y que esta temporada esperan ratificar su crecimiento.

Publicidad

Publicidad

A ellos también debemos sumar equipos que con el correr de los años son animadores de la Premier League, como el Aston Villa, Brighton, Brentford y Bournemouth, cuadro que quiere tener en sus filas a un chileno como Darío Osorio.

¿Dónde se podrá ver esta temporada?

La cuestión no es sencilla. Si eres un amante de la Premier League y quieres ver los 380 partidos que tendrá esta temporada, deberás contratar el Plan Premium de Disney+, única plataforma que dará de forma íntegra el certamen. Mientras que en TV habrá algunos cotejos que se podrán ver en ESPN.

Publicidad