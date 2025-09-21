El duelo estelarísimo que nos presentaba la quinta fecha de la Premier League, tenía como protagonistas al Arsenal y el Manchester City, cuadros que buscan acortar distancias con el ya lejano líder de la competencia como es Liverpool.

Mientras los Gunners sólo conocieron la derrota precisamente ante el puntero del fútbol inglés, los citizens buscaban reafirmar buenas sensaciones tras la goleada que le propinaron al archirrival Manchester United hace una semana.

ver también Manchester City supera al United y toma aire en la Premier League: ¡Foden y Haaland locura!

Manchester City rescata valiosos puntos en casa de Arsenal

Fue un partido atípico por una particular situación que se vivió durante gran parte del encuentro, y es que el técnico local Mikel Arteta obligó con su presión alta y estrategias de pelota quieta a que su compatriota Josep Guardiola mostrara una faceta insólita.

Es que el City mostró un planteamiento pragmático, donde jugaron muy a la defensiva, retrocediendo sus líneas hasta casi su propia área ante los embates del Arsenal, y apelaron al contraataque para conseguir marcar diferencias.

Y así fue. En una de las escasas ocasiones ofensivas que tuvo el elenco de Guardiola, apareció su goleador Erling Haaland al minuto 9 para abrir el marcador y a partir de allí defender con uñas y dientes la ventaja, como casi nunca se les ve.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Pero la estrategia al City le falló. En la última jugada del encuentro, Arsenal logró romper el cerco ultradefensivo del rival y el brasileño Gabriel Martinelli (90+3′) consiguió un empate que merecía por lo insistente que fue en buscar romper el cero.

Tweet placeholder

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a este empate, Arsenal salta al segundo puesto de la Premier League con 10 puntos, al igual que sus vecinos del Tottenham Hotspur y queda a cinco del líder Liverpool. Mientras que Manchester City cae hasta la novena ubicación con apenas siete unidades.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar?

Tanto Arsenal como Manchester City tendrán acción a mitad de semana por la Copa de la Liga. Ambos jugarán este miércoles 24 de septiembre. Los citizens visitarán a Huddersfield Town (15:45 horas) y los Gunners harán lo propio ante Port Vale.