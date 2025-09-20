Chelsea lo compró en 100 millones de euros, vive un calvario y quiere cambiar el fútbol por el atletismo

Uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier League lo hizo Chelsea, cuando pagó 70 millones de euros más 30 en variables por el delantero ucraniano Mykhailo Mudryk.

El veloz atacante llegó al cuadro inglés desde Shakhtar Donetsk, donde era la gran figura, pero nunca se terminó de acomodar al duro certamen británico.

Además, Mudryk vive un verdadero calvario, ya que está suspendido provisionalmente por doping y se especula que puede ser castigado por cuatro años.

Mudryk quiere ser atleta e ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Como Mykhailo Mudryk está castigado y no puede jugar fútbol, está pensando en dejar la actividad y transformarse en atleta, ya que según dio a conocer Marca su sueño es representar a Ucrania en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Hoy, en un movimiento que ha sorprendido al mundo del deporte, Mudryk ha decidido cambiar el balón por las zapatillas de clavos. Su objetivo es competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como velocista del equipo nacional ucraniano”, dio a conocer el medio europeo.

Luego, hablaron de sus cualidades para el deporte olímpico: “el mismo Mudryk que debutó en la Premier League batiendo récords de velocidad, con una punta de 36,67 km/h en su primer partido con el Chelsea, ahora quiere convertir esa explosividad en medallas olímpicas”.

Por último, hablan de lo que debe hacer el todavía futbolista para cambiarse de deporte y ser un atleta.

“Mudryk necesitará cumplir con los requisitos mínimos de la World Athletics y superar los trials ucranianos en 2027”, cerró el medio español.

