Manchester City y Manchester United protagonizaron uno de los clásicos que siempre deja cositas en la Premier League. Esta vez, el dueño de casa son los Ciudadanos, quienes no comenzaron bien la temporada.

Pese a eso, la necesidad de los tres puntos se juntaba con el honor que implica un clásico. Eso lo entendió de buena manera Pep Guardiola, quien se quedó con el Derbi de la ciudad y toma aire en la liga inglesa.

ver también Debutó con la Selección, jugará el Mundial Sub 20 y revelan interés del Manchester United

Manchester City se queda con el clásico ante el United: Tres protagonistas en triunfazo

El Derbi de Manchester comenzó con un aviso del City. La primera clara del partido llegó por parte de Erling Haaland, quien acomodó para la zurda y saca un violento remate que pasó por cerca del poste.

Pero a los 17′, la locura se desata en el Etihad Stadium, porque una buena jugada colectiva tuvo a Doku quebrando las líneas defensivas, y con un rebote que quedó a su favor, el delantero saca el centro para que Foden cabeceara al segundo palo y el 1-0 parcial.

Tweet placeholder

A tal punto fue la locura que generó el gol de Foden, que parte del público terminó en el terreno del juego del Etihad, por la presión para abrazar a los jugadores.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tras eso, Doku iba a ser protagonista en el clásico, porque casi asistió en el 23′ a Reijnders para el 2-0, pero mejor estuvo Bayindir para evitar que aumentaran el marcador.

Sin embargo, Haaland otra vez iba a aparecer para el festejo de los locales. El noruego quedó mano a mano con el arquero tras otra magistral jugada de Doku, pica al portero y la ventaja que sigue para el City.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Incluso, minutos más tarde iba a tener su doblete aprovechando la mala salida del United, recibe en el área, se saca al portero y su tiro termina en el palo, otro compañero intentó aprovechar, pero se desperdició la ocasión.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cuando todos daban por hecho un 2-0…

Cuando muchos pensaban que el 2-0 iba a ser suficiente por parte del Manchester City, iba a aparecer otra vez Haaland para el 3-0 en otra espectacular jugada.

El noruego parte de su propio campo, queda cara a cara con el portero del United y una vez más no perdonó. Abrió el pie y define con calidad al segundo palo para la pesadilla de los Diablos Rojos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, los de Pep Guardiola escalan a la octava posición de la tabla de posiciones de la Premier League con 6 puntos. El United, en tanto, queda en el lugar 14 con cuatro positivos.