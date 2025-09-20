Manchester United se sacude de la última derrota ante Manchester City en el último clásico, con un accidentado triunfo frente al Chelsea por una nueva jornada de la Premier League.

El partido comenzó de la manera más impensada para el United con una expulsión en el visitante apenas pasaron los cuatro primeros minutos tras un fuerte patadón.

De ahí en más, el trámite del partido fue manejado casi a placer por parte de los Diablos Rojos, quienes iban a encontrar la apertura de la cuenta casi en el primer tercio del primer tiempo.

Manchester United se sacude del City ante Chelsea: Accidentado partido

A los 14′, Manchester United iba a abrir la cuenta luego de que Bruno Fernandes recibiera prácticamente el balón dentro del área del Chelsea tras un excelente cabezazo, y anotar también su gol 100 con la camiseta local.

Pese a las dudas que generó la acción, el VAR terminó por validar la jugada y el 1-0 con el que los Diablos Rojos se sacudían de la derrota ante el City.

Ya en el 36′, producto de una jugada preparada, aparecería el 2-0, donde un centro al área provoca mal despeje del Chelsea, una serie de cabezazos y Casemiro quien de este expediente aumentaba el marcador.

Al término de la primera parte el United sufriría la expulsión de Casemiro por doble amarilla, y en el segundo tiempo llegaría el descuento de los visitantes.

El defensor Trevoh Chalobah iba a colocar la cuota de incertidumbre en el Old Trafford con el descuento y un 2-1 que ilusionaba luego de un tiro de esquina que encuentra solo sobre la defensa.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/26

Tras el triunfo del Manchester United ante Chelsea, los Diablos Rojos recuperan algo de terreno en la Premier League, llegando al noveno puesto con 7 puntos. A uno de distancia quedaron los de Londres, que se mantienen sextos con 8 unidades.

