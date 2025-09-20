Chelsea visita a Manchester United en uno de los partidazos de la quinta jornada de la Premier League. Sin embargo, el primer tiempo quedará marcado en la historia por lo piola que fue.

Y es que el duelo que protagonizan ambos en el Old Trafford tuvo un primer tiempo que tuvo goles, pero también expulsiones desde los primeros instantes.

El primer tiempo más piola de la Premier League

El duelo entre Manchester United y Chelsea por la Premier League comenzó de la manera más tranquila a los cuatro minutos. Iba a ser el cuadro de Enzo Maresca quien se quedaría primero con uno menos.

Robert Sánchez se iba a ir a las duchas temprano, más exactamente en el 3:47 de partido, al salir fuera de su área para intentar cortar un prometedor ataque local. Sin embargo, acabó dando un patadón al atacante del United.

El juez del partido, de hecho, no necesitó del VAR ni de una espera de minutos. No dudó y mostró la cartulina roja directa a Sánchez por su infracción, por lo que Filip Jörgensen tomó su lugar.

Pero no todo iba a terminar ahí. Tras la expulsión, Manchester United se iba a poner arriba en el marcador por 2-0: Primero en el’ por parte de Bruno Fernandes y luego Casemiro en el 37′, pero este último iba a ser otra vez protagonista.

El brasileño iba a agarrar de los hombros a un jugador del Chelsea en el minuto 50′, cuando dieron 9′ de agregado. Él tenía la tarjeta amarilla por una infracción anterior, pero el juez le mostró la segunda cartulina por lo que terminaron ambos elencos con 10.

Hasta ahora, el partido entre ambos se encuentra en ventaja del United por 2-0 ante Chelsea.