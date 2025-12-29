Colo Colo sufrió un nuevo traspié en el mercado de fichajes y, por ahora, solo suma a Matías Fernández Cordero como refuerzo de cara al 2026, temporada en la que tendrá únicamente competencia local: Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

Si bien Joaquín Sosa está muy cerca de convertirse en nuevo jugador albo, en Macul saben que, en caso de concretarse la salida de Alan Saldivia, la zona defensiva seguirá siendo una prioridad, más aún tras las salidas confirmadas de nombres importantes como Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas.

En ese escenario, uno de los nombres que sonó con fuerza en este mercado -y que arrastra una larga historia de interés por parte del Cacique- es Matías Catalán, actual defensor de Talleres de Córdoba.

Presidente de Talleres le cierra la puerta a Colo Colo por Matías Catalán

Ante este interés se refirió en las últimas horas el periodista Cristián Alvarado, quien explicó la situación del defensor: “He leído bastante y la información apunta a que era una solicitud de Fernando Ortiz, porque lo quería por su experiencia, rodaje y lo que ha jugado en Talleres de Córdoba”, señaló.

No obstante, el propio comunicador fue claro en bajar las expectativas de los hinchas albos: “A esta hora, la situación de Matías Catalán, más allá de los deseos de los hinchas de Colo Colo por verlo con la camiseta del Cacique, el jugador no es opción para Colo Colo. Ninguna” , afirmó.

Catalán no llega a Colo Colo y su destino seguirá siendo Talleres de Córdoba. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Alvarado agregó que el principal obstáculo está en lo económico y citó directamente las palabras de Andrés Fassi, presidente de Talleres, para explicar el escenario: “Citaré textual al presidente de Talleres: ‘Catalán no sale de Talleres y la cláusula de salida es de US$ 1,8 millones de dólares libre de impuestos , lo que hace que la operación sea por sobre los US$ 2 millones’”.

De esta manera, todo indica que Catalán continuará en Talleres de Córdoba durante el 2026, pese a que se especuló con que el defensor argentino-chileno pudiera hacer su debut en el fútbol chileno la próxima temporada, donde Colo Colo y Universidad Católica aparecían como los clubes interesados.