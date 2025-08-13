El mercado de fichajes sigue activo en Europa y se indica que estará abierto hasta finales de agosto. Lo que implica que los principales clubes del viejo continente aún buscan refuerzos a contrarreloj antes del inicio de la temporada.

Escenario que ya adelanta una pelea de palabras mayores entre Manchester City y Chelsea. Es que los dos gigantes de Inglaterra ahora se disputan por un “chileno” y que podría marcar un antes y después entre la relación de ambos equipos.

Todo comenzó con el interés de los dirigidos por Enzo Maresca en un volante ofensivo que también pueda jugar como punta por la banda. Por lo que tras una larga investigación de mercado, se apuntó directamente a Xavi Simons.

El jugador de 22 años es holandés y fue uno de los puntos más altos en el Leipzig. Pero también es un hincha reconocido de la selección chilena.

En el 2022, publicó una postal con una camiseta de la Roja y dejó la grande en redes sociales. Según indicó en su momento la cuenta FutChile el joven “no tiene antepasados chilenos, pero esa camiseta se la regalaron porque le gustaba le juego de Chile”. Por lo que la ‘generación dorada’ cautivó a uno de los jugadores de más proyección en la actualidad.

¿Boicot del Manchester City sobre Chelsea?

El tema es que Chelsea ya hizo los primeros contactos por Xavi Simons. A tal punto que puso sobre la mesa 50 millones de euros por el formado en Barcelona y que a su vez fue indicado como el ‘nuevo Lionel Messi’. Incluso se estudia la chance de que Christopher Nkunku pueda sumarse en la negociación para abrochar el ‘sí’ lo antes posible.

Pero todo esto podría derrumbarse en las próximas horas. Es que Pep Guardiola cortó a Jack Grealish y podría perder a Savinho. Por lo que necesita un jugador de categoría para el Manchester City.

Es por eso que Talksport detalla que Leipzig quiere como mínimo 60 millones de la moneda europea, más bonificaciones. Lo que para el City no sería problema. Por lo que está semana podría definirse está telenovela.

