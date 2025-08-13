Este zaguero central ya jugaba en el Barcelona cuando se consagró campeón del Mundial de Rusia 2018 junto a la selección de Francia y en el cuadro culé hizo buenas migas con Arturo Vidal. Corría julio de 2016 cuando el cuadro catalán le pagó al Olympique Lyon 25 millones de euros por el pase del zurdo.

Las referencias son para Samuel Umtiti, parte fundamental de Les Bleus, que vencieron a Croacia en la final de la Copa del Mundo para bajar su segunda estrella en aquel certamen. Estuvo hasta agosto de 2022 en el Barça, que decidió mandarlo a préstamo al Lecce de Italia.

Umtiti es la muestra perfecta de que todo puede transcurrir con excesivo frenesí en el fútbol profesional. Hoy en día, tiene 31 años, una edad más que atractiva para cualquier club. Pero sigue en condición de agente libre por un calvario que hace rato lo azota: un sinfín de lesiones que, según sus propias palabras, tiene que ver con que haya jugado con problemas físicos el Mundial 2018.

Samuel Umtiti tiene en sus manos el trofeo de campeón que ganó junto a Francia en Rusia 2018. (Matthias Hangst/Getty Images).

“Me arriesgué en la Copa del Mundo. Tenía muchas ganas de jugar porque se juega cada cuatro años y no necesariamente se disputa muchas veces en una carrera. Fue un sueño que cumplí. Expuse un poco la rodilla y ha complicado las cosas para esta temporada, pero no me arrepiento”, manifestó Umtiti por haber sido baja casi toda la campaña 2018-2019.

Umtiti le anotó con Francia a Bélgica en la semifinal de Rusia 2018. (Shaun Botterill/Getty Images).

Demasiadas para el alto rendimiento. Al punto que no aparece ni siquiera en algún rumor de fichaje. Su último equipo fue el Lille en su país, donde quedó libre en julio de este año. Allí jugó 13 encuentros, aunque vio acción por última vez en enero de 2024 por la Copa de Francia. Siempre condicionado por su rodilla izquierda.

Samuel Umtiti suma un título de Mundial y también incluye en su trayectoria un largo paso por el Barcelona, donde jugó 28 partidos junto a Arturo Vidal. Por cierto, forjó buenas migas con el todoterreno centrocampista chileno bicampeón de América con la Roja.

De hecho, Umtiti y Vidal fueron comunicados por el DT Ronald Koeman al mismo momento que no serían considerados. Fue en agosto de 2020. La misma suerte corrió el croata Ivan Rakitiç y el atacante uruguayo Luis Suárez. El francés fue muy afectuoso con el King en una despedida cibernética que le dedicó.

Captura Instagram.

“Hermano, te deseo todo lo mejor. Eres muy grande. Te vamos a echar de menos. Mucha suerte. A ver si vas a mejorar tu manera de vestir”, escribió Umtiti en una historia de Instagram. Mucho cariño y también una broma por la facha del Rey que grafican la amistad que surgió en el Camp Nou.

Por estos días, Samuel Umtiti evalúa seriamente el retiro con una estadística escalofriante: desde el Mundial 2018 hasta la actualidad, se perdió 170 partidos por lesión, según un dato que entregó Ataque Futbolero. Quizá sea el momento para decir basta. El tiempo dirá…

