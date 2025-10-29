Por millonaria cifra: Aseguran que Barcelona cambia su fixture para disputar amistoso en Perú

Barcelona no lo pasa bien dentro y fuera de la cancha. Tras la derrota en el clásico ante el Real Madrid, ahora se sumó un duro revés en sus finanzas está semana. Aunque usted no lo crea, al elenco blaugrana se le cayó el partido por LaLiga ante Villarreal y que se iba a disputar en Estados Unidos. Dicho encuentro contemplaba el ingreso de seis millones de euros.

Ante la negativa, se buscó una nueva alternativa para generar fondos. Bajo este panorama se analizó la opción de jugar en Libia. Ahora el monto eran cinco millones de la moneda europea. Pero los problemas de seguridad en el país árabe declinaron en la realización.

ver también La gran polémica del Clásico Real Madrid-Barcelona: ¡Por un dedo! Anulan golazo de Kylian Mbappé

Sin embargo, como reza el dicho la tercera es la vencida y ahora aseguran que disputarán un amistoso internacional en Perú. El país vecino puso sobre la mesa la cifra de ocho millones de euros y tiene todo listo para recibir a las estrellas blaugranas.

El medio Mundo Deportivo da por hecho que las estrellas del Barcelona volverán a pisar el continente. Jugadores como Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha, Marcus Rashford y Robert Lewandowsk dirán presente en dicho encuentro amistoso.

¿Cuándo juega el Barcelona en Perú?

El medio citado apunta a que todavía falta el anuncio oficial, pero que prácticamente están todas las partes de acuerdo. Los ocho millones mencionados fueron más que suficientes para convencer a la directiva.

“Esta propuesta contempla que el amistoso se dispute después del encuentro liguero con el que se cerrará el año”, indicaron. El último partido de Barcelona en este 2025 será el 20 de diciembre ante Villarreal. Tras ello, hay una ventana por las festividades de año nuevo y vuelve a jugar el 4 de enero del 2026 frente al Espanyol.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por lo que existe un pequeño espacio en el calendario para acomodar el viaje a Perú. Tal como lo hicieron en temporadas anteriores el Real Betis o en este mismo año el Real Valladolid. Por lo que ahora resta definir el rival y el recinto que recibirá este amistoso internacional.

Publicidad