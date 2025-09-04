El seleccionado danés Christian Eriksen dejó el Manchester United y tras el terminó del mercado de fichajes no fue anunciado oficialmente en ningún club, sin embargo, al estar disponible como agente libre puede sumarse a un nuevo club.

El jugador vivió la mejor etapa de su carrera en el Tottenham, en donde formó un tridente imparable junto a Son Heung-Min y Harry Kane. Sin embargo, tras su salida de los Spurs durante el 2020 se sumó al Inter de Milan para luego llegar al Brentford y al Manchester United.

Eriksen fue visto entrenando con nuevo club en Europa

El jugador danés ha sido visto entrenando con el Malmö FC, club de la primera división de Suecia. Eriksen recibió una oferta del Wrexham de la Championship, segunda división inglesa, pero el jugador lo habría rechazado.

En conversación con TV 2 Sports en junio, el jugador habló sobre su futuro. “Ahora mismo, no hay nada. Hay interés por todas partes, pero no hay nada que esté cerca de firmar”.

Asimismo, agrega que no se cierra a ninguna opción. “Cuando me trasladé del Tottenham al Inter, no estaba en mis planes volver a Inglaterra. Llevo tres años y medio allí desde entonces, así que nunca se puede decir nunca, pero mi prioridad es irme”.

ver también Nuevo ridículo del “Dibu” Martínez: Suplica por volver a Aston Villa tras papelón en mercado

El jugador tiene otra motivación para encontrar un club pronto: ser llamado a la selección de Dinamarca en las próximas fechas de eliminatorias, esto luego que Brian Riemer, el DT del equipo, reveló que sería muy polémico citar a un jugador que no tiene club o está sin regularidad, sin importar la calidad de este.

Publicidad

Publicidad

Eriksen finalizó su contrato con el Manchester United este año. Getty Images)

“Es una situación desafortunada en la que se ha metido Christian”, comentó al medio Ekstra Bladet hace algunos meses.