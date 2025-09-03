Una de las noticias que ha sacudido al mundo del fútbol es el sorpresivo despido de Erik ten Hag. El técnico fue echado de Bayer Leverkusen y poco a poco salen los detalles a la luz.

Ten Hag supo ser de los entrenadores con mayor proyección en Europa luego de sus grandes campañas en Ajax. Por esto en el 2022 dio el salto a Manchester United, aunque en Old Trafford las cosas no funcionaron y fue sacado del cargo en el 2024.

La verdad del despido de Erik ten Hag

Solo dos partidos de Bundesliga alcanzó a dirigir Erik ten Hag antes de ser despedido. Si bien los resultados, una derrota y un empate, no fueron los esperados, es extraño que a un entrenador se le tenga tan poca paciencia.

Sin embargo, con el correr de las horas han comenzado a surgir los verdaderos motivos que tuvo la dirigencia de Bayer Leverkusen a la hora de darle el sobre azul al técnico nacido en Países Bajos. Uno de ellos tiene que ver con un tema que levanta mucha polémica en Chile.

ver también Sin Messi ni Cristiano: Este es el XI ideal de todos los tiempos para Bastian Schweinsteiger

De acuerdo a lo que informan algunos medios alemanes como Bild, es que el ambiente puertas adentro era muy malo. Ya sea con los jugadores o el resto de los colaboradores. El trato de ten Hag con el personal no era positivo y esto tenía enrarecido a todos en el BayArena.

Por si fuera poco, acusan que Erik ten Hag solo quería como refuerzos a jugadores que eran de su misma agencia de representación. Sí, lo mismo que ha sido todo un tema en Chile con los representantes y entrenadores. En Leverkusen no toleraron esto. Incluso, contrataron a Lucas Vázquez sin informarle al ahora despedido DT.

Publicidad

Publicidad

Ten Hag solo dirigió dos partidos en al Bundesliga. Imagen: Getty

Ten Hag suma un negativo antecedente a la hora de encontrar un nuevo club. En Manchester United ya había tenido problemas con Cristiano Ronaldo y con lo que ha surgido luego de su paso por Bayer Leverkusen, será difícil que un club de las ligas más importantes de Europa vuelva a confiar en sus servicios.