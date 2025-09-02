Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
XI ideal de todos los tiempos

Sin Messi ni Cristiano: Este es el XI ideal de todos los tiempos para Bastian Schweinsteiger

El alemán eligió al once ideal de todos los tiempos en el fútbol y sorprendentemente dejó fuera a destacados nombres.

Por Franco Abatte

Bastian Schweinsteiger dejó fuera de su XI a grandes nombres del fútbol mundial.
© Getty ImagesBastian Schweinsteiger dejó fuera de su XI a grandes nombres del fútbol mundial.

Elegir al mejor XI de la historia del fútbol no es fácil con tantos futbolistas destacados que ha habido a lo largo de los años, sin embargo, hay nombres que suelen repetirse en cada equipo ideal y estos suelen ser los de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y Pelé, nombres que llamativamente no aparecen en el listado de una leyenda del fútbol alemán, nos referimos a Bastian Schweinsteiger.

El ídolo del Bayern y de la selección germana fue entrevistado este 2025 por el medio británico, Daily Mail Sport, quienes le solicitaron armar su XI ideal, a lo que accedió armando un equipo con varias sorpresas y solo una figura histórica.

El XI ideal de Bastian Schweinsteiger:

El momento fue subido por el mencionado medio a la cuenta de TikTok y generó gran repercusión entre los fanáticos del fútbol por las ilustres ausencias y las llamativas incrustaciones.

En aquella oportunidad el ex mediocampista nombró a figuras de la talla de Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane y Ronaldo, nombres que sí se suelen repetir en esta clase de listados, pero también mencionó a otros nombres pocos frecuentes como Dani Alves, además de varios compañeros suyos en el conjunto alemán, como Arjen Robben y Franck Ribéry.

La formación utilizada por Bastian Schweinsteiger fue 4-2-4 y estuvo conformada de la siguiente manera:

  • Arquero: Manuel Neuer.
  • Lateral izquierdo: Philipp Lahm.
  • Defensa central: Franz Beckenbauer.
  • Defensa central: Leonardo Bonucci.
  • Lateral derecho: Dani Alves.
  • Mediocampista: Thomas Muller.
  • Mediocampista: Zinedine Zidane.
  • Extremo izquierdo: Franck Ribéry.
  • Delanteros: Ronaldo.
  • Delanteros: Zlatan Ibrahimović.
  • Extremo derecho: Arjen Robben.
Publicidad

Más que llamativo equipo ideal, el creado por el ex jugador del Bayern Múnich y Manchester United, donde privilegió el compañerismo o incluso la nacionalidad por sobre otras características ¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué nombre te faltó en el equipo?

Bastian Schweinsteiger dejó fuera de su XI ideal a ilustres nombres como Lionel Messi. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Bastian Schweinsteiger dejó fuera de su XI ideal a ilustres nombres como Lionel Messi. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Publicidad
Lee también
Sin CR7: Mourinho elige al mejor y peor jugador de fútbol
Internacional

Sin CR7: Mourinho elige al mejor y peor jugador de fútbol

Más de 312 millones: CR7 deja la grande con millonarios regalos a Georgina Rodríguez
Noticias

Más de 312 millones: CR7 deja la grande con millonarios regalos a Georgina Rodríguez

El exorbitante precio del anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina
Noticias

El exorbitante precio del anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina

Supercopa en peligro por drástica decisión de la U
U de Chile

Supercopa en peligro por drástica decisión de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo