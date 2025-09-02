Sin Messi ni Cristiano: Este es el XI ideal de todos los tiempos para Bastian Schweinsteiger

Elegir al mejor XI de la historia del fútbol no es fácil con tantos futbolistas destacados que ha habido a lo largo de los años, sin embargo, hay nombres que suelen repetirse en cada equipo ideal y estos suelen ser los de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y Pelé, nombres que llamativamente no aparecen en el listado de una leyenda del fútbol alemán, nos referimos a Bastian Schweinsteiger.

El ídolo del Bayern y de la selección germana fue entrevistado este 2025 por el medio británico, Daily Mail Sport, quienes le solicitaron armar su XI ideal, a lo que accedió armando un equipo con varias sorpresas y solo una figura histórica.

El XI ideal de Bastian Schweinsteiger:

El momento fue subido por el mencionado medio a la cuenta de TikTok y generó gran repercusión entre los fanáticos del fútbol por las ilustres ausencias y las llamativas incrustaciones.

En aquella oportunidad el ex mediocampista nombró a figuras de la talla de Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane y Ronaldo, nombres que sí se suelen repetir en esta clase de listados, pero también mencionó a otros nombres pocos frecuentes como Dani Alves, además de varios compañeros suyos en el conjunto alemán, como Arjen Robben y Franck Ribéry.

La formación utilizada por Bastian Schweinsteiger fue 4-2-4 y estuvo conformada de la siguiente manera:

Arquero: Manuel Neuer.

Lateral izquierdo: Philipp Lahm.

Defensa central: Franz Beckenbauer.

Defensa central: Leonardo Bonucci.

Lateral derecho: Dani Alves.

Mediocampista: Thomas Muller.

Mediocampista: Zinedine Zidane.

Extremo izquierdo: Franck Ribéry.

Delanteros: Ronaldo.

Delanteros: Zlatan Ibrahimović.

Extremo derecho: Arjen Robben.

Más que llamativo equipo ideal, el creado por el ex jugador del Bayern Múnich y Manchester United, donde privilegió el compañerismo o incluso la nacionalidad por sobre otras características ¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué nombre te faltó en el equipo?

Bastian Schweinsteiger dejó fuera de su XI ideal a ilustres nombres como Lionel Messi. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

