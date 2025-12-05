“No está en los planes de Gallardo”: Aseguran que Paulo Díaz deja River Plate y vuelve a Chile

El mercado de fichajes empezó a moverse en Argentina y uno de los protagonistas es River Plate. El cuadro transandino quedó eliminado del torneo local y no pudo ni siquiera acercarse la final de la Copa Libertadores. Por lo que se vive una profunda crisis en el cuadro millonario.

Ante esto ya se informó de la salida de importante referentes como Enzo Pérez, Pity Martínez y Milton Casco. El tema a qué ahora la lista continúa y apunta hacia Paulo Díaz.

ver también ¡No será tan fácil! Revelan el obstáculo que tiene River Plate para sacar a Paulo Díaz

Pese que le renovaron este mismo año, su rendimiento en los últimos meses no fue el esperado y finalmente colmó la paciencia de Gallardo. El central no figura ni siquiera como suplente, por lo ahora es opción de transferencia en está ventana de fichajes.

Lo llamativo es que desde Argentina informan que en River Plate no tienen contemplada una venta hacia algún rival directo. “No solo no está en los planes de Gallardo, sino que además pretende cambiar de aire”, indica TyC Sports. De esta forma se abre la opción de que Díaz pueda salir del país trasandino y volver a Chile.

En más de una ocasión Los grandes de nuestro país se han fijado en el central que se formó en Palestino. Ahora resta descifrar cuál equipo nacional podría llenar su paladar con el proyecto deportivo.

Encuesta¿En qué club chileno te gustaría ver a Paulo Díaz? ¿En qué club chileno te gustaría ver a Paulo Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cuesta Paulo Díaz?

El defensa de la selección chilena tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de salida de 8 millones de dólares. Monto que tendrían que negociar los clubes chilenos que quieran contar con Paulo Díaz.

Paulo Díaz está en la búsqueda de nuevo club para el 2026

Además cuenta con un salario cercano a los 3 millones de dólares por temporada. Cifra que tampoco está dispuesto a resignar. Por lo que complica las opciones del central de moverse a mercados como el chileno. Así las

Publicidad