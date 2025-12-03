El mercado de fichajes seguramente representará un desafío importante para River Plate, que debe hacer una reestructuración para la que tiene en sus planes a un futbolista del Betis dirigido por Manuel Pellegrini. La Banda Sangre terminó un 2025 terrorífico.

Aunque todavía mantiene chances de clasificar a la Copa Libertadores, pero depende de que su clásico rival se consagre campeón en la Liga Profesional de Argentina: sí, Boca Juniors tiene en sus manos la participación internacional del cuadro Millonario.

Todavía no tiene el resultado para saber si habrá lugar en el torneo de clubes más deseado de América. Pero sí está abierta la búsqueda de refuerzos, sobre todo para reemplazar al centrodelantero colombiano Miguel Borja. El cafetalero fue uno de los que salió libre de la institución y apunta al fútbol mexicano.

El Chimy Ávila parece no tener mucho lugar en el Betis de Pellegrini. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

En ese contexto, la Banda Sangre lo puso en su lista de potenciales refuerzos. Se trata del Chimy Ávila, delantero surgido en las inferiores de Tiro Federal que pasó San Lorenzo de Almagro y llegó a los verdiblancos tras brillar en el Osasuna. Pero apenas ha contado para Pellegrini: suma cinco goles en 48 partidos disputados.

“River inició conversaciones por él. El delantero de 31 años no está siendo considerado por Pellegrini y analiza volver a Argentina”, informó el periodista Renzo Pantich, un afiebrado seguidor de River Plate que suele cubrir el día a día de ese club.

River se mueve en el mercado y quiere a Chimy Ávila del Betis

En River Plate trazaron líneas para el mercado de fichajes venidero y anotaron a Chimy Ávila del Betis como uno de sus candidatos. Es una incógnita la continuidad de Facundo Colidio y un hecho que no seguirá Borja. Por eso es necesario un atacante.

“Yo venía de no haber jugado mucho con Osasuna por una lesión y el míster es una persona que cuida mucho a sus jugadores”, contó Ávila sobre Pellegrini en algún momento. Sabe perfectamente que trabajar de la mano del chileno puede haberle servido mucho.

Chimy Ávila marcó cinco goles y regaló cuatro asistencias en el Betis. ¿Seguirá? (Fran Santiago/Getty Images).

Planteó que “le sobra la experiencia. Por algo ha dirigido los clubes que ha dirigido y por algo ha recorrido todo el mundo dirigiendo. Él nos pide, no solamente a mí sino a todo el equipo, que disfrutemos pero con mentalidad ganadora, positiva y sabiendo usar la herramienta que él nos brinda”. El tiempo dirá si el Chimy llega a River, club que también figura en el currículum de Pellegrini…

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Real Betis se mantiene en el 5° lugar de La Liga 25-26 al cabo de 14 fechas disputadas.

